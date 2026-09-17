Caso menor hallada en alcantarilla: videos de cámaras de seguridad claves en el rastreo del CTI
El presunto responsable del crimen sostenía una relación con la hermana de la víctima, al parecer, se llevó a la víctima tras sostener una fuerte discusión.
Justicia
Investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía rastrearon en tiempo récord al presunto responsable de la desaparición, abuso y muerte de la menor de 9 años que fue hallada sin vida en un túnel de alcantarillado del barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.
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Precisamente, los videos de las cámaras de seguridad que fueron recopilados en el municipio de Mosquera permitieron avanzar en la búsqueda del sujeto que sería el responsable del crimen que conmocionó a Bogotá.
Además, los investigadores recopilaron testimonios que fueron determinantes para avanzar en la investigación y posterior captura del sujeto.
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Hipótesis
La principal hipótesis que manejan los investigadores del CTI es que la desaparición, abuso y muerte de la niña estarían relacionados con una posible retaliación o venganza. Esto, debido a que el hombre detenido en la noche del pasado miércoles, en la localidad de Fontibón, era la pareja sentimental de la hermana de la víctima.
Horas antes de la desaparición, el sujeto habría sostenido una fuerte discusión con su novia y, al parecer, decidió llevarse a la niña, aprovechando que ella lo conocía.
La menor de edad fue reportada como desaparecida en Mosquera (Cundinamarca) desde el pasado 14 de septiembre.
“Actividades de policía judicial permitieron establecer que el hoy indiciado se habría llevado a la niña de su vivienda tras una discusión que sostuvo con uno de los familiares de la víctima”, señaló la Fiscalía.
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Imputación de cargos
Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá se encargará de las audiencias concentradas de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.
Se espera el informe de necropsia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para establecer las circunstancias de la muerte y avanzar en la investigación. No obstante, el detenido sería imputado por los delitos de homicidio agravado, acceso carnal abusivo con menor de catorce años y actos sexuales con menor de 14 años.
Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...