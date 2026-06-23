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23 jun 2026 Actualizado 16:11

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Justicia

Fiscalía citó al expresidente Uribe a indagatoria el 24 de julio por masacres El Aro y La Granja

El expresidente también responderá por el crimen del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.

Colombia&#039;s former president Alvaro Uribe Velez takes part during an event announcing the candidates for Bogota&#039;s council of the Political Party, Centro Democratico, on August 10, 2023. (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images)

Colombia's former president Alvaro Uribe Velez takes part during an event announcing the candidates for Bogota's council of the Political Party, Centro Democratico, on August 10, 2023. (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Colombia&#039;s former president Alvaro Uribe Velez takes part during an event announcing the candidates for Bogota&#039;s council of the Political Party, Centro Democratico, on August 10, 2023. (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images)
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La Fiscalía General de la Nación definió la fecha de indagatoria del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez por las masacres de El Aro, La Granja, el crimen de Jesús María Valle y por la presunta conformación del bloque Metro en la hacienda Las Guacharacas, en la época en la que fue de propiedad de la familia.

La diligencia será el próximo 24 de julio.

Según se conoció, la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, abrió una investigación formal por los hechos de violencia relacionados con la conformación de un grupo paramilitar en el municipio de San Roque y las masacres perpetradas en los corregimientos de El Aro y la Granja del municipio de Ituango, cuando ocupó el cargo de gobernador de Antioquia.

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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