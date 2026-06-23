Fiscalía citó al expresidente Uribe a indagatoria el 24 de julio por masacres El Aro y La Granja

La Fiscalía General de la Nación definió la fecha de indagatoria del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez por las masacres de El Aro, La Granja, el crimen de Jesús María Valle y por la presunta conformación del bloque Metro en la hacienda Las Guacharacas, en la época en la que fue de propiedad de la familia.

La diligencia será el próximo 24 de julio.

Según se conoció, la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, abrió una investigación formal por los hechos de violencia relacionados con la conformación de un grupo paramilitar en el municipio de San Roque y las masacres perpetradas en los corregimientos de El Aro y la Granja del municipio de Ituango, cuando ocupó el cargo de gobernador de Antioquia.