Fiscalía llamó a juicio a alias ‘Pecueca’ por secuestro y homicidio del profesor Neill Cubides

Justicia

La Fiscalía General de la Nación llamó a juicio a los presuntos responsables del secuestro y homicidio del profesor universitario Neill Cubides Ariza, ocurrido el pasado 15 de enero en Bogotá.

En ese sentido, serán acusados formalmente:

Arnold Esteban Páez Herrera, alias Pecueca; Álvaro Andrés Gómez Méndez, alias ‘Cabezón’; Michael Andrés Chitiva Henao, alias ‘Chirry’; y Sergio David Vásquez Rivera, alias ‘Pipo’, quienes habrían participado del paseo millonario del que fue víctima el docente de la Universidad de El Externado de Colombia.

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Investigadores de la Fiscalía lograron establecer que los detenidos, al parecer, harían parte de una red delincuencial conocida como ‘Los Kamaleones’ que “retuvo al docente minutos después de que tomara un taxi en inmediaciones de un centro médico ubicado en la localidad de Chapinero, en el norte de la ciudad, la noche del 15 de enero”.

Los presuntos responsables del paseo millonario responderán por los delitos de: secuestro extorsivo, homicidio agravado, hurto calificado y agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

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Los hechos se habrían iniciado la noche del pasado 15 de enero, cuando el profesor salió de la Clínica del Country, en la localidad de Chapinero, luego de acompañar a su esposa y a su hijo de 10 años, quien había sido llevado al centro asistencial por una urgencia médica.

De acuerdo con los elementos recopilados por los investigadores, Cubides tomó el taxi de placas ESN-362 alrededor de las 10:07 de la noche y le indicó al conductor que lo llevara hasta su vivienda, ubicada en el barrio Modelo Norte, en Bogotá.

Sin embargo, la ruta habría cambiado de manera inesperada. Según la Fiscalía, el vehículo tomó un recorrido distinto al solicitado por el docente y terminó desplazándose hasta el kilómetro 2 de la antigua vía al Llano, en inmediaciones de la vereda Los Soches, en el sur de la capital.

El taxi presuntamente era conducido por Álvaro Andrés Gómez Méndez, conocido con el alias de “Cabezón”. La investigación señala que, durante el trayecto, otras personas se habrían incorporado al vehículo para ejecutar el secuestro.

“Minutos después de iniciado el recorrido, abordaron el taxi, de manera abrupta, Sergio David Vásquez Rivera, alias “Pipo”, y Michael Andrés Chitiva Henao, alias “Chirry”, junto con otras personas aún no plenamente identificadas.

Los investigadores también reconstruyeron los movimientos de un segundo vehículo que habría estado involucrado en el hecho. Se trata de un Chevrolet Aveo negro, de placas RDR-801, que habría seguido al taxi durante buena parte del recorrido.

El automóvil era conducido por Arnold Esteban Páez Herrera, conocido como alias “Pecueca”. Según la hipótesis de la Fiscalía, este vehículo habría cumplido una función de apoyo durante la ejecución del secuestro.

De acuerdo con la fiscal del caso, desde el Aveo descendieron alias “Pipo” y alias “Chirry”, quienes posteriormente abordaron el taxi en el que se movilizaba el profesor.

La Fiscalía sostiene que, durante el recorrido, los responsables habrían sometido al profesor con el propósito de apoderarse de sus pertenencias y obtener información que les permitiera acceder a sus productos financieros.

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Según la acusación, en medio de estos hechos, Cubides sufrió varias lesiones y golpes.

“Adicionalmente, la víctima sufrió diversos traumatismos contundentes ocasionados por fuertes golpes en la cabeza, el rostro y el antebrazo derecho, evidenciándose claros signos de violencia física”, se lee en el escrito de acusación.

Para los investigadores, la violencia habría estado relacionada con la intención de doblegar la voluntad del docente y conseguir las claves de acceso a sus cuentas y productos financieros.

“Ante la resistencia y oposición ejercida por la víctima, los agresores procedieron a asfixiarla mediante estrangulamiento, ocasionándole la muerte de forma violenta. De igual manera, el cuerpo presentaba múltiples heridas por arma cortopunzante y diversos traumatismos contundentes en la cabeza, el rostro y la mucosa oral, lesiones que, aunque no constituyeron la causa directa del fallecimiento, sí le generaron un intenso dolor y sufrimiento”, indica la Fiscalía.

Taxis de secuestro de Diana Ospina y crimen de Neill Cubides tienen mismo propietario (Imágenes de archivo) Ampliar Taxis de secuestro de Diana Ospina y crimen de Neill Cubides tienen mismo propietario (Imágenes de archivo) Cerrar

Luego de los hechos, los investigadores establecieron que los implicados habrían trasladado el cuerpo hasta el kilómetro 2 de la antigua vía al Llano, donde fue abandonado en una zona apartada.

La Fiscalía señala que, posteriormente, alias “Cabezón” habría utilizado combustible sobre el cuerpo y le habría prendido fuego, aparentemente con la intención de dificultar su identificación.

Después de abandonar el lugar, los involucrados habrían regresado hacia Bogotá y se habrían reunido nuevamente con los demás integrantes de la estructura que se movilizaban en el Chevrolet Aveo.

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El saqueo de las cuentas bancarias

La investigación también permitió establecer que el secuestro habría tenido como uno de sus objetivos acceder a los recursos económicos del docente.

Según la Fiscalía, los hechos se prolongaron durante aproximadamente una hora y 32 minutos, tiempo durante el cual los responsables habrían intentado obtener las claves de los productos financieros de Cubides para posteriormente realizar movimientos de dinero.

“Entre los elementos de propiedad de la víctima que fueron objeto de apoderamiento se encontraban una chaqueta de cuero avaluada aproximadamente en $700.000, una billetera de cuero valorada en $150.000, un estuche para llaves avaluado en $200.000, unos audífonos de conducción ósea valorados en $200.000 y un teléfono celular Samsung Galaxy A71 avaluado en $1.500.000, para un valor total aproximado de $2.750.000”, determinaron los peritos del CTI.

La investigación señala que, después de abandonar la zona donde fue dejado el cuerpo, los dos vehículos se desplazaron hasta la diagonal 49A Sur No. 52C-72, en el sector de Fátima-Venecia.

En ese punto se habrían realizado nueve transacciones utilizando los productos bancarios de la víctima. De acuerdo con la documentación recopilada por la Fiscalía, el dinero retirado o transferido desde las cuentas que Cubides tenía en tres entidades bancarias ascendió a $8.405.000.

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Los testigos y las pruebas que tiene la Fiscalía

La investigación incluyó el análisis de movimientos bancarios, registros de cámaras de seguridad y datos de geolocalización, elementos que permitieron reconstruir parte del recorrido realizado por el docente.

Cuatro días después de su desaparición, el 19 de enero, las autoridades localizaron el cuerpo de Neil Felipe Cubides en una zona rural de la localidad de Usme.

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Para sustentar su acusación, la Fiscalía anunció un total de 30 testigos. Entre ellos se encuentra Dennis Alfaro Flórez, esposa del profesor, cuyo testimonio permitió reconstruir las últimas horas en las que tuvo contacto con él.

Según el relato de Alfaro, todo comenzó la noche del 15 de enero, cuando Neil Felipe Cubides Ariza, docente de Comunicación Social y Periodismo, de 54 años, llegó a la Clínica del Country para acompañar a su hijo, quien había sido trasladado al centro médico por una urgencia pediátrica.

El menor permaneció bajo valoración médica y no recibió salida esa misma noche. Por esa razón, la esposa del docente decidió quedarse junto a él y le pidió a Cubides que regresara a la vivienda para descansar antes de su jornada laboral del día siguiente.

La permanencia del profesor en la clínica quedó registrada en las cámaras de seguridad. Según el testimonio de su esposa, el personal médico informó que solamente un acompañante podía permanecer en el área de urgencias.

Posteriormente, Cubides salió del área de urgencias pediátricas, caminó por la carrera 15 y abordó un taxi. Una de las últimas imágenes conocidas lo registra cuando atravesaba la puerta de un ascensor de la Clínica del Country, después de las 7:20 de la noche.

A partir de ese momento, la familia perdió todo contacto con él.

Al pasar las horas y comprobar que el profesor no había regresado a casa, Dennis Alfaro se comunicó con la madre de Cubides, quien residía en el mismo conjunto residencial. Ella confirmó que el docente tampoco había ingresado al lugar.

Ante esta situación, los guardias de seguridad revisaron las cámaras del conjunto y establecieron que Cubides no aparecía en los registros correspondientes a esa noche.

Finalmente, ante la ausencia de información sobre su paradero, la familia reportó oficialmente su desaparición y puso el caso en conocimiento de las autoridades.