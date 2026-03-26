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26 mar 2026 Actualizado 12:48

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Justicia

Paseo millonario a Neill Cubides: Legalizan capturas de cuatro detenidos

La legalización terminó en la madrugada de este jueves y se espera que la Fiscalía les impute los delitos de: homicidio agravado, hurto calificado y secuestro extorsivo.

Neill Felipe Cubides, profesor del Externado

Neill Felipe Cubides, profesor del Externado

Neill Felipe Cubides, profesor del Externado

Jenny Rocio Angarita@JennyAngaritaG

Justicia

Un juez penal municipal con función de control de garantías de Bogotá legalizó las capturas y los procedimientos de allanamiento de los cuatro capturados por el secuestro y homicidio del profesor universitario Neill Cubides Ariza, en hechos ocurridos el pasado mes de enero.

Los detenidos fueron identificados como: Arnold Esteban Páez Herrera, alias ‘Pecueca’; Álvaro Andrés Gómez Méndez, alias ‘Cabezón’; Michael Andrés Chitiva Henao, alias ‘Chirry’; y Sergio David Vásquez Rivera, alias ‘Pipo’.

La Fiscalía los investiga por su presunta participación en la retención, hurto y posterior muerte del docente universitario.

La audiencia se cumplió de manera reservada y terminó en la madrugada de este jueves. Fueron legalizadas no solo las capturas realizadas en las localidades de Bosa y San Cristóbal, sino también la incautación de 2 vehículos, 3 celulares y 1 tarjeta de operación de vehículo de transporte público.

Lea además: Fiscalía tiene en la mira a dos personas que habrían participado del crimen de Neill Cubides

Las audiencias de imputación y solicitud de medida de aseguramiento fueron suspendidas y continuarán el próximo viernes 27 de marzo.

Por estos hechos, una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Bogotá imputará a los detenidos los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y secuestro extorsivo.

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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