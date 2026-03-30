Taxis de secuestro de Diana Ospina y crimen de Neill Cubides tienen mismo propietario: alcalde Galán

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que el propietario del taxi involucrado en el secuestro de Diana Ospina el pasado 22 de febrero también es el mismo que el del crimen del profesor Neill Cubides, que fue secuestrado y asesinado en el mes de enero.

“El propietario del taxi utilizado en el secuestro de Diana Ospina y el propietario en el secuestro y asesinato de Neill Cubides es el mismo. Eso hace parte de la investigación y esperamos que llegue a una consecuencia legal”, señaló el mandatario.

La investigación de este caso ya se encuentra en la segunda fase y continuará, según Galán, hasta capturar a todos los responsables.

“El objetivo que tenemos es llegar a todos los responsables. No solamente estas cuatro personas (que se ven en los videos), que aquí tenemos a dos, sino también a aquellos que hacen parte de la estructura criminal, que prestaron el vehículo y la vivienda”, enfatizó.

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Distrito pide a MinTransporte registro de conductores de taxis

El secretario de Seguridad, César Restrepo, hizo un llamado al Ministerio de Transporte para realizar un registro público de conductores de taxis y mediarlo con los antecedentes penales.

“No pueden tener registros penales quienes conduzcan un taxi. Mientras no exista una herramienta de este tipo, seguirá la Policía Nacional persiguiendo a estos criminales (…) y lo seguirán haciendo porque no hay forma de prevenir el involucramiento de estos criminales en estas actividades”, señaló Restrepo.

Asimismo, solicitó que, en caso de que un propietario de un taxi cuyo vehículo sea utilizado para realizar crímenes, debería “haber extinción de dominio inmediato”.

Añadió que estos propietarios cuyos vehículos hayan sido utilizados para paseos millonarios deberían dar un recurso para combatir la extorsión o para la indemnización de las víctimas.

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