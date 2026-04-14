Envían a la cárcel a 4 responsables del secuestro y asesinato de profesor Neil Cubides, revela Galán

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Un juez penal municipal con función de control de garantías envió a prisión a los cuatro investigados por el secuestro y homicidio del profesor universitario Neill Cubides Ariza, en hechos ocurridos el pasado mes de enero.

Los detenidos fueron identificados como: Arnold Esteban Páez Herrera, alias ‘Pecueca’; Álvaro Andrés Gómez Méndez, alias ‘Cabezón’; Michael Andrés Chitiva Henao, alias ‘Chirry’; y Sergio David Vásquez Rivera, alias ‘Pipo’.

La Fiscalía los investiga por su presunta participación en la retención, hurto y posterior muerte del docente universitario.

Aunque las audiencias preliminares fueron reservadas, Caracol Radio conoció que la Fiscalía recopiló más de 200 horas de video. Además, los retiros bancarios y el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses fueron clave para demostrar la inferencia razonable de autoría o participación de los procesados, es decir, que habría una probabilidad de que hubieran cometido el crimen del docente universitario.

El juez también tuvo en cuenta la incautación de 2 vehículos, 3 celulares y 1 tarjeta de operación de vehículo de transporte público.

Por estos hechos, una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Bogotá les imputó a los detenidos los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y secuestro extorsivo.