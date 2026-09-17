Menor Ana Lucía González habría muerto por asfixia mecánica

La menor Ana Lucía González, de 9 años, quien fue hallada en una alcantarilla del barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, habría fallecido por asfixia mecánica, según se señaló en un informe preliminar que tiene en su poder la Fiscalía General de la Nación.

La manera de la muerte fue violenta, según se señaló en el dictamen inicial que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses le entregó a la Fiscalía para avanzar en la investigación por los hechos que rodearon la muerte de la niña.

José Rojas Larez, de 29 años, fue identificado como el presunto responsable de la muerte de Ana Lucía González y fue capturado en la noche del pasado miércoles en Bogotá.

Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá se encargará de las audiencias concentradas de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.

El detenido sería imputado en las próximas horas por los delitos de homicidio agravado, acceso carnal abusivo con menor de catorce años y actos sexuales con menor de 14 años.

Hipótesis

La principal hipótesis que manejan los investigadores del CTI es que la desaparición, el abuso y la muerte de la niña estarían relacionados con una posible retaliación o venganza. Esto, debido a que el hombre detenido en la noche del pasado miércoles, en la localidad de Fontibón, era la pareja sentimental de la hermana de la víctima.