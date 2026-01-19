Profesor del Externado fue hallado sin vida en zona rural de Usme

El cuerpo del profesor Neill Felipe Cubides, profesor de Comunicación Social de la Universidad Externado de Colombia, fue hallado en las últimas horas al sur de Bogotá. El docente estaba desaparecido desde el pasado 15 de enero.

#BOGOTÁ Fue hallado el cuerpo del profesor de la Universidad Externado de Colombia, Neill Felipe Cubides, quien estaba desaparecido desde el 15 de enero. El cuerpo apareció en zona rural en Usme. La investigación la adelanta el CTI de la Fiscalía (@FiscaliaCol) .… pic.twitter.com/NMHh3TZEN8 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 19, 2026

La Universidad Externado fue la encargada de dar la información: “Las autoridades competentes adelantan las actuaciones correspondientes y serán las únicas encargadas de suministrar información oficial”, dice el centro educativo.

El profesor era oriundo de Bucaramanga, Santander, tenía 54 años y fue visto por última vez en la Clínica del Country en Bogotá. Según ha relatado su esposa, Denis Alfaro, el hombre habría tomado un taxi al salir del centro médico y desde ese momento se le perdió el rastro.

Todo parece indicar que se realizaron unas transferencias desde su cuenta bancaria en la madrugada del 16 de enero. En total se hicieron 3 movimientos. Una transferencia por 4 millones de pesos, otra por 4 millones de pesos y una compra por 250.000 pesos.