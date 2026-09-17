Reforma a la justicia: Gobierno pidió renuncia a los miembros de la Comisión de Política Criminal
El Gobierno de Abelardo de la Espriella pidió la renuncia de todos los integrantes de la Comisión Asesora de Política Criminal, que había dejado un paquete de peticiones para tener en cuenta en la reforma a la justicia que está alistando el Ministerio de Justicia.
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Juan Esteban Quintero
" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...