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17 sep 2026 Actualizado 20:25

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Justicia

Reforma a la justicia: Gobierno pidió renuncia a los miembros de la Comisión de Política Criminal

Abelardo de la Espriella e imagen de referencia de justicia Colombia. Fotos: (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images) / Getty Images

Abelardo de la Espriella e imagen de referencia de justicia Colombia. Fotos: (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images) / Getty Images

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella pidió la renuncia de todos los integrantes de la Comisión Asesora de Política Criminal, que había dejado un paquete de peticiones para tener en cuenta en la reforma a la justicia que está alistando el Ministerio de Justicia.

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Juan Esteban Quintero

Juan Esteban Quintero

" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...

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