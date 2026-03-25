Paseo millonario a Neill Cubides: Fiscalía capturó a cuatro personas

La Fiscalía General de la Nación informó que cuatro personas fueron capturadas por el secuestro y homicidio del profesor universitario Neill Felipe Cubides Ariza, hechos ocurridos el pasado mes de enero en Bogotá.

En el operativo, en el que participó la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, se realizaron diligencias en las localidades de Bosa y San Cristóbal.

La Fiscalía General de la Nación logró establecer que los detenidos, al parecer, harían parte de una red delincuencial que “retuvo al docente minutos después de que tomara un taxi en inmediaciones de un centro médico ubicado en la localidad de Chapinero, en el norte de la ciudad, la noche del 15 de enero”.

También se conoció que la víctima realizó varias transacciones desde sus productos financieros; posteriormente, fue agredido, le causaron la muerte y trataron de desaparecer el cuerpo.

La Fiscalía hizo una radiografía del crimen y detalló que el cadáver, que fue encontrado en una zona rural de la localidad de Usme el 19 de enero, presentaba signos de tortura y violencia, además de estar en estado de calcinación.

En las próximas horas, los capturados serán presentados ante un juez de control de garantías. Un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Bogotá les imputará los delitos que correspondan de acuerdo con su posible responsabilidad y participación en los hechos.