Juez ordenó a presidente Abelardo De La Espriella pedir disculpas por actos religiosos en posesión

Un juez de Bogotá ordenó al presidente Abelardo De La Espriella ofrecer disculpas públicas por considerar que durante su acto de posesión, realizado el pasado 7 de agosto en Cali, se vulneró la neutralidad religiosa del Estado.

La decisión se produjo tras fallar a favor de un ciudadano que presentó una acción de tutela en la que alegó la vulneración de sus derechos fundamentales a la libertad de conciencia y de culto.

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¿Por qué el juez cuestionó el acto de posesión?

De acuerdo con la decisión judicial, durante la ceremonia se incluyó un espacio denominado “invocación y alabanza”, además de la participación de representantes de tres sectores religiosos y la presencia de una imagen de la Virgen de Fátima en el recinto donde se desarrolló el evento.

Para el juez, estos elementos desconocieron el deber de neutralidad religiosa que deben mantener las autoridades en el ejercicio de sus funciones públicas.

La decisión señala que los funcionarios públicos conservan plenamente su libertad religiosa. Sin embargo, cuando actúan en calidad de autoridades, deben evitar asociar el ejercicio de sus funciones oficiales con una religión específica.

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Presidente deberá ofrecer disculpas públicas

Como parte de las medidas ordenadas por el juez, el presidente Abelardo de la Espriella deberá ofrecer disculpas públicas por los hechos considerados contrarios al principio de neutralidad religiosa del Estado.

La decisión también establece otras obligaciones dirigidas a evitar que situaciones similares vuelvan a presentarse durante actos oficiales.

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Presidencia deberá expedir una directiva

El fallo ordena además a la Presidencia de la República expedir una directiva dirigida a los servidores públicos, con el propósito de garantizar el respeto por la neutralidad religiosa en los actos oficiales.

La medida busca establecer parámetros para que las actividades institucionales no impliquen una inclinación hacia una religión determinada.

Por su parte, el presidente del Congreso también deberá ofrecer disculpas públicas y comprometerse a evitar actuaciones que puedan representar una inclinación institucional hacia una religión específica.

De esta manera, el juez busca que las autoridades diferencien el ejercicio individual de la libertad religiosa de las actuaciones que realizan en representación del Estado.