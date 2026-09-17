Pasaportes: Tribunal confirma suspensión provisional del convenio entre Cancillería y la Imprenta

Nuevo pasaporte colombiano 2026: Listado de personas que pueden sacarlo gratis y cómo tramitarlo. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la solicitud de aclaración presentada por el Ministerio de Relaciones Exteriores frente a la decisión adoptada el pasado 3 de septiembre, mediante la cual se suspendió provisionalmente el convenio suscrito entre la Cancillería y la Imprenta Nacional de Colombia para la expedición de los nuevos pasaportes.

La decisión fue adoptada por el magistrado ponente, Moisés Rodrigo Mazabel, quien consideró que la providencia emitida a comienzos de septiembre fue clara respecto de los alcances de la suspensión provisional del mencionado convenio.

De esta manera, la medida cautelar continúa vigente en los términos en los que fue decretada inicialmente.

La Cancillería había solicitado al magistrado ponente que aclarara cómo se garantizaría la expedición y entrega de los nuevos pasaportes mientras se adopta una decisión de fondo dentro del proceso.

Sin embargo, el Tribunal consideró que definir las medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio no hace parte de sus competencias constitucionales y señaló que corresponde a la Cancillería realizar las respectivas revisiones para atender la situación planteada.

Por su parte, la Imprenta Nacional había solicitado precisar si contaba con las facultades para la personalización, suministro y distribución de las libretas de pasaporte que actualmente se encuentran en inventario.

Frente a este punto, el Tribunal señaló:

“No le corresponde al juez popular sustituir a la administración en la dirección, planeación o ejecución de las medidas de contingencia que resulten procedentes, ni determinar de manera previa cuál mecanismo contractual, presupuestal o logístico debe implementarse”.

La demanda

Actualmente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca estudia una acción popular presentada por Nicolás Dupont Bernal contra el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia.

En la acción se cuestiona el esquema implementado para la personalización, custodia y distribución de las libretas de pasaportes, asunto que ha generado un amplio debate en el país.

En la decisión del pasado 3 de septiembre, el magistrado ponente puso de presente la existencia de una serie de presuntas irregularidades que llevaron al despacho a decretar las medidas cautelares y suspender provisionalmente el convenio.

Con la decisión conocida este jueves, la suspensión provisional se mantiene en firme mientras avanza el estudio de fondo de la acción popular.

“PRIMERO. DECRETAR LA MEDIDA CAUTELAR, consistente en la suspensión provisional de la ejecución del Convenio interadministrativo específico No. 001 de 2025 y el CI-005 de 2026, y los que de estos se deriven.

SEGUNDO. ORDENAR al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Imprenta Nacional de Colombia y a la Impresa Nacional Casa da Moeda de Portugal que, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la notificación de la presente providencia, alleguen un informe conjunto, completo y detallado que permita acreditar:

a) Las actividades efectivamente ejecutadas dentro del Convenio interadministrativo específico No. 001 de 2025 y sus contratos derivados.

b) Las fases implementadas y los compromisos contractuales materializados a la fecha.

c) El cronograma actualizado de ejecución del convenio.

d) Los soportes documentales que permitan verificar el estado real de implementación del modelo adoptado”, se lee en la decisión.

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