Nueve militares habrían desviado más de 100 millones de pesos de la alimentación de las tropas

Entre los involucrados hay oficiales, suboficiales y uniformados en retiro. Fueron imputados por delitos como peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Foto: Fiscalía.

Justicia

La Fiscalía General de la Nación descubrió que nueve militares, al parecer, desviaron los recursos asignados para garantizar la alimentación y el abastecimiento de los uniformados adscritos a un batallón ubicado en el municipio de Ocaña (Norte de Santander).

Se trata de los mayores Juan Camilo Lasso Leyton, David Leandro Hernández Ramírez y Daniel Camilo Rodríguez Guerrero, y de los sargentos Gilberto Valencia Vargas, Jair Alberto Polo Pedraza, Richard Josué Rodríguez Pontón, Luis Carlos Tafur Tafur y Carlos Arturo Hurtado Ayala.

Además, están los sargentos Gilberto Valencia Vargas, Jair Alberto Polo Pedraza, Richard Josué Rodríguez Pontón, Luis Carlos Tafur Tafur y Carlos Arturo Hurtado Ayala; y el suboficial en retiro Jorge Armando Mejía Quevedo.

La Fiscalía les imputó, conforme a su posible participación, los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, cargos que no fueron aceptados. Foto: Fiscalía. Ampliar La Fiscalía les imputó, conforme a su posible participación, los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, cargos que no fueron aceptados. Foto: Fiscalía. Cerrar

Según la investigación de la Fiscalía, entre los meses de abril y octubre de 2024, “los hoy procesados habrían aprovechado las funciones que desempeñaban para apropiarse de más de 100 millones de pesos reservados al suministro de raciones alimentarias”.

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Con el fin de ocultar el presunto desvío de recursos, se habrían alterado los documentos, suscribiendo planillas que certificaban la entrega de víveres secos a seis pelotones, lo que, según el ente acusador, “no correspondía a las necesidades reales de la unidad”.

En la recopilación de elementos materiales probatorios se detectó que en los registros había información sobre alimentos entregados a escuadras que no estaban agregadas operacionalmente al batallón.

Otra parte de los alimentos se habría destinado a uniformados que se encontraban en novedades administrativas o adelantaban actividades de entrenamiento y reentrenamiento en Aguachica (Cesar).

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Con base en esto, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Norte de Santander les imputó, conforme a su posible participación, los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, cargos que no fueron aceptados.

Los nueve uniformados fueron capturados por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el apoyo de la Policía Nacional, en Bogotá, Cúcuta (Norte de Santander), San Vicente de Chucurí y Barrancabermeja (Santander), Fusagasugá y Nilo (Cundinamarca), Puerto Boyacá (Boyacá), Caucasia (Antioquia) y Túquerres (Nariño).