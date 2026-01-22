Cadáver del profesor Neill Cubides tenía signos de violencia: Medicina Legal

Fuentes judiciales entregaron un informe preliminar del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que advierte que el profesor Neill Felipe Cubides, cuyo cadáver fue incinerado y cuyos restos se encontraron en la vereda Los Soches, en la localidad quinta de Usme, en el sur de Bogotá, tenía signos de violencia.

Según el reporte, el cuerpo tenía tres heridas con arma blanca y se encontraron indicios de asfixia por estrangulamiento.

No obstante, los expertos forenses siguen investigando el caso.

¿Lo que ha pasado?

El docente de la Universidad del Externado Neill Felipe Cubides desapareció el pasado fin de semana luego de salir de la Clínica del Country

En medio de la investigación, las autoridades detectaron que, el pasado 16 de enero en horas de la madrugada y cuando Cubides ya llevaba varias horas desaparecido, se presentaron varios movimientos de cuenta bancaria.

Los movimientos

Uno de los comprobantes deja ver cómo a la 1:25:41 a.m. se hizo una transacción de 2.000.000 millones de pesos. Minutos después, a la 1:26:27 a. m., hubo un movimiento por 4.000.000 de pesos. Finalmente, a la 1:51 a. m. figura una compra por 250 mil pesos.

Tres días después de estos movimientos y de varias horas de desaparecido, un hombre informó a las autoridades sobre el hallazgo de un cuerpo que estaba siendo incinerado en zona rural de la localidad de Usme.

Por ahora, las autoridades lideradas por el CTI de la Fiscalía General de la Nación adelantan las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de estos hechos.