Cómo solicitar una encuesta para actualizar datos del RUI en la Ventanilla Social: Es muy fácil

Imagen de referencia de personas usando computador y logo del RUI. Fotos: Getty Images / Ventanilla Social RUI

El Registro Universal de Ingresos (RUI) es una nueva herramienta para identificar las condiciones económicas de los hogares y mejorar la focalización de la oferta social. La implementación de esto no implica la desaparición inmediata del Sisbén, por lo que durante la transición los ciudadanos pueden encontrar información asociada a ambos sistemas.

En este orden de ideas, existe la Ventanilla Social del Departamento Nacional de Planeación (DNP), en la cual dispone de mecanismos para consultar la información y solicitar su revisión.

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¿Cómo pedir una encuesta para actualizar los datos del RUI?

El primer paso es ingresar a la Ventanilla Social del DNP y acceder al servicio de consulta del RUI. Allí, el ciudadano puede identificarse con su documento y verificar la información socioeconómica disponible.

Ingresar al portal oficial de la Ventanilla Social. ventanillasocial.dnp.gov.co Seleccionar la opción “Consulta RUI”. Elegir el tipo de documento. Digitar el número de identificación. Consultar la clasificación y la información disponible.

Si los datos presentan inconsistencias o no corresponden con la situación actual del hogar, se puede acudir a los canales habilitados para solicitar una revisión; este proceso permite gestionar la actualización de la información mediante una encuesta o los mecanismos de corrección establecidos.

¿Qué información utiliza el Registro Universal de Ingresos?

A diferencia de los modelos sustentados principalmente en encuestas, el RUI busca consolidar información procedente de registros administrativos. Para ello cruza datos de distintas entidades y fuentes oficiales, entre ellas la Dian, la Registraduría y la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila).

Además, incorpora información del Sisbén dentro del Registro Social de Hogares. Con esta integración, el Estado busca disponer de información que pueda actualizarse con mayor frecuencia para identificar posibles beneficiarios de programas sociales.

¿El RUI reemplaza al Sisbén?

El Sisbén continúa vigente durante la etapa de transición y sus datos siguen haciendo parte del Registro Social de Hogares.

Por eso, consultar el RUI no significa que desaparezca la información del Sisbén. Ambos sistemas pueden aparecer de forma paralela mientras se consolida el nuevo esquema de focalización.

¿Cómo se clasifica a las personas en el RUI?

El Registro Universal de Ingresos (RUI) organiza a la población en cuatro grandes grupos socioeconómicos: A, B, C y D. Cada categoría, a su vez, está conformada por varios subgrupos que permiten precisar la situación económica de los hogares.