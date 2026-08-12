La Unión Europea destinará 2 millones de euros para apoyar a Colombia tras el terremoto de 7,4

Imagen de referencia | Edificio afectado tras terremoto en Colombia - Banderas de la sede de la UE: Getty Images.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo el miércoles 12 de agosto que la Unión Europea (UE) se prepara para movilizar 2 millones de euros en ayudas para las comunidades afectadas por el terremoto en Colombia.

“Mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate, la UE está prestando su apoyo a Colombia en todo lo posible. Vamos a destinar 2 millones de euros para ayudar a las comunidades de las zonas más afectadas”, aseguró la mandataria europea a través de un mensaje en redes sociales.

Von der Leyen añadió que Colombia ha activado el Mecanismo de Protección Civil, que facilita el despliegue de ayuda mutua entre los socios de la UE y en otras partes del mundo en casos de desastres naturales, crisis sanitarias o conflictos.

“Tras la activación por parte de Colombia del Mecanismo de Protección Civil, estamos trabajando para adaptar la ayuda a las necesidades sobre el terreno. Esta es la solidaridad europea”, concluyó.

Características y cifras del terremoto en Colombia:

El terremoto, de magnitud 7,4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), ocurrió el lunes 10 de agosto y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, dejando al menos 240 muertos, según el balance de autoridades departamentales.

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