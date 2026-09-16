Colpensiones necesita 58 billones de pesos para asegurar pensiones en Colombia, afirmó la MinTrabajo

Natalia López, ministra de Trabajo del gobierno de Abelardo de la Espriella. Foto sumistrada

La ministra de Trabajo, Natalia López afirmó que Colpensiones enfrenta un importante reto financiero para garantizar el pago de las mesadas a millones de pensionados en el país.

De acuerdo con la funcionaria, la entidad requiere cerca de 58 billones de pesos para cumplir con sus compromisos en materia de las mesadas de los afiliados al régimen de prima media.

La ministra también advirtió que, de manera inmediata, se necesitan 5 billones de pesos adicionales para cubrir las obligaciones correspondientes a los meses de noviembre y diciembre. Estos recursos permitirían asegurar el desembolso oportuno de las prestaciones económicas a los beneficiarios del sistema público de pensiones.

La ministra manifestó en el Congreso que la plata no está y de ahí que se viene trabajando con el ministerio de Hacienda en la búsqueda de alternativas para garantizar los recursos que se requieren para los pagos correspondientes.

Las declaraciones se producen en medio del debate sobre la sostenibilidad financiera del régimen pensional y la necesidad de garantizar los recursos que permitan atender las obligaciones presentes y futuras de los jubilados colombianos.

El Gobierno nacional reiteró que trabaja en la búsqueda de alternativas presupuestales y financieras para garantizar la continuidad de los pagos y brindar tranquilidad a los pensionados del país.





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