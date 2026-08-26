Dólar HOY 26 de agosto 2026 en Colombia: la divisa internacional continúa al alza

El dólar estadounidense es la principal moneda que se usa para gran parte del comercio internacional y desempeña un papel clave en las transacciones de compra y venta de productos. Por ende su variación afecta en distintos sectores de la economía colombiana, razón por la que su comportamiento es monitoreado diariamente por inversionistas, empresas y ciudadanos.

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Dólar a peso colombiano hoy

El dólar comienza la jornada de este miércoles 26 de agosto de 2026 con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.081,67 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia.

Valor que frente al reporte del 25 de agosto de 2026 permite entender que la moneda ha tenido una variación en la que se fortalece el peso colombiano.

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Tasa de cambio

Las casas de cambio fijan sus precios de compra y venta de manera independiente, por lo que las cotizaciones pueden variar según el establecimiento, la disponibilidad de las divisas y la ciudad. Para miércoles 26 de agosto, se encuentran las cotizaciones de la siguiente manera:

Bogotá D.C:

Compran a $3.140 - Venta a $3.212.

Medellín:

Compran a $3.040 - Venta a $3.176.

Cali:

Compran a $3.110 - Venta a $3.325.

Cartagena:

Compran a $3.000 - Venta a $3.250.

Cúcuta:

Compran a $3.140 - Venta a $3.190.

Pereira:

Compran a $3.050 - Venta a $3.200

De igual manera, recuerde tener en cuenta que el precio de venta suele ser superior al precio de compra, por lo que se recomienda comparar las tasas ofrecidas por diferentes casas de cambio antes de realizar cualquier operación relacionada con el cambio de divisas.

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Sol peruano

Se usa como moneda oficial únicamente en Perú. Nació originalmente como sol de plata en 1863, su nombre pasó de ser el inti y el nuevo sol al sol peruano, y hoy destaca en Sudamérica por su gran estabilidad económica frente a la inflación. La divisa inicia la jornada con una cotización de $912,72 pesos colombianos. Frente a su anterior informe, registró un incremento de $0,84 equivalente al 0,09%, manteniendo la tendencia a la baja.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados para la producción de combustibles como gasolina, queroseno y diésel.

Para la jornada de este lunes, el barril de Brent abrió con una cotización de 86,51 dólares, lo que representa una baja del 0.87% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que alcance un precio máximo de 86,64 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicó en 84,59 dólares.

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Bitcoin hoy

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que no está respaldada por un banco central ni pertenece a un país en particular, y cuyo valor está determinado principalmente por la oferta y la demanda en los mercados. Para la jornada de hoy, la cotización de Bitcoin frente al dólar estadounidense registra un valor de 78.597 dólares, lo que representa una variación de -632,2 dólares frente a los datos registrados. Con este comportamiento, la criptomoneda decrece un 0,80%.

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