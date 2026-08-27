Hanna Dimelsa Escobar declina a Dirección de Medicamentos MinSalud a pocos días de asumir el cargo

Escobar había sido designada el 24 de agosto para estar al frente de esta dependencia, que tiene entre sus funciones la formulación de política farmacéutica, la regulación de medicamentos y tecnologías en salud, el seguimiento al mercado y al abastecimiento, los asuntos relacionados con precios y la trazabilidad.

Su salida se conoce en medio de las discusiones que enfrenta el sistema sanitario alrededor del acceso y disponibilidad de medicamentos, regulación de precios y abastecimiento.

¿Por qué sale del cargo en el Ministerio?

Hasta el momento, no ha entregado públicamente por parte de la cartera una explicación sobre las razones de la renuncia.

Sin embargo, fuentes cercanas señalan que su salida estaría relacionada con diferencias frente a sectores del Gobierno.

Esas mismas fuentes aseguran que Escobar habría recibido el ofrecimiento para llegar al Ministerio después de desempeñarse en la Secretaria de Salud de Antioquia y que dejó ese cargo para asumir la dirección nacional.

¿Quién es Hanna Escobar?

Escobar es química farmacéutica y magíster en Políticas Públicas. Su trayectoria profesional ha estado relacionada con los medicamentos, los servicios farmacéuticos y la política pública en salud.

Durante su formación de posgrado realizó, junto con Jaime Alberto Carvajal Molina, un trabajo sobre el diseño y ejecución de la política de regulación de precios de medicamentos en Colombia entre 2006 y 2017, un área directamente relacionada con las funciones de la dirección que llegó a encabezar.

Antes de llegar al Ministerio de Salud, Escobar se desempeñó como subsecretaria de Protección Social de la Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia, cargo para el que fue nombrada en marzo de 2026.

También participó como candidata a la Cámara de Representantes por Antioquia en las elecciones legislativas de este año.

Sus posiciones frente a la reforma a la salud

Escobar también ha tenido participación en el debate público sobre la reforma a la salud impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro.

Su nombre apareció en una controversia con el presidente en 2024, después de que Petro hiciera señalamientos en su contra en redes sociales. Posteriormente, el Consejo de Estado ordenó retirar la publicación y presentar una rectificación.

En ese contexto, Escobar mantuvo posiciones críticas frente a la reforma y defendió públicamente asuntos relacionados con el sistema de salud y los derechos de los pacientes.