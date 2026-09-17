La industria manufacturera registra menor dinamismo en julio de 2026, según el DANE

De fondo: Persona usando una computadora portátil para buscar vacantes de empleo. Arriba a la derecha hay una imagen de referencia de un apretón de manos, simbolizando una contratación exitosa (Crédito: Getty Images)

La industria manufacturera colombiana mostró señales de desaceleración durante julio de 2026.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial publicados por el DANE, la producción industrial registró una caída del 2,3% y las ventas disminuyeron un 1,8% frente al mismo mes de 2025. Estas cifras contrastan con el comportamiento observado un año atrás, cuando la producción creció 5,8% y las ventas 6,4%.

El informe evidencia un comportamiento ampliamente negativo entre las actividades industriales. De las 39 actividades representadas en la encuesta, 27 registraron disminuciones en su producción y solo 12 presentaron resultados positivos. Entre los sectores con mayores contracciones se ubicaron el curtido y recurtido de cueros (-34,0%), la fabricación de productos de caucho (-26,5%) y la elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería (-19,2%).

No obstante, algunos segmentos mantuvieron una dinámica favorable. Destacaron la fabricación de vehículos automotores, que creció 21,9%, seguida por la fabricación de jabones, detergentes y perfumes (8,8%), así como la producción de muebles, colchones y somieres (8,6%).

Al analizar el desempeño acumulado entre enero y julio de 2026, la industria manufacturera registró un crecimiento moderado de 1,0% en producción y de 0,7% en ventas. Aunque estas cifras siguen siendo positivas, reflejan una pérdida de impulso frente al mismo periodo de 2025, cuando los incrementos alcanzaron 1,9% y 2,0%, respectivamente.

Durante los primeros siete meses del año, el comportamiento de la industria continuó siendo heterogéneo. Cerca de la mitad de las actividades manufactureras presentaron resultados negativos tanto en producción como en ventas. En contraste, la cadena automotriz se consolidó como uno de los principales motores del crecimiento industrial, con aumentos en la fabricación de vehículos automotores (31,7%), otros tipos de transporte (21,7%) y carrocerías para vehículos automotores (9,4%).

Por el lado de las actividades con mayores retrocesos acumulados en producción, sobresalieron la fabricación de productos de caucho (-25,8%), la elaboración de cacao y confitería (-18,9%) y la trilla de café (-17,0%).

Frente a estos resultados, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, señaló que la industria mantiene un crecimiento moderado, aunque con señales de menor dinamismo que merecen atención debido a su impacto sobre la inversión, el empleo, el recaudo y los encadenamientos productivos con otros sectores de la economía.

La ANDI considera que el principal desafío es alcanzar un crecimiento económico más alto, sostenido y diversificado que fortalezca los sectores productivos y, especialmente, la industria manufacturera. Para ello, destaca la necesidad de impulsar la inversión y la confianza empresarial, así como de promover un mayor dinamismo en sectores estratégicos como la construcción, la infraestructura, el agro y la actividad minero-energética.

Finalmente, el dirigente gremial reiteró la disposición del sector empresarial para trabajar junto con el Gobierno en la generación de condiciones que estimulen la inversión, la productividad, la competitividad y el crecimiento sostenible del país.