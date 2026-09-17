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17 sep 2026 Actualizado 02:10

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Economía

Contraloría indagará por pagos a Fomag por $4,4 billones en últimas semanas de Gobierno Petro

El ente de control declaró de impacto nacional los hechos detectados en la Fiduprevisora, tras la advertencia e inspección judicial que realizó a esa entidad encargada de la salud de los maestros.

Contraloría se toma la Fiduprevisora y la UNGRD. Crédito: Contraloría

Contraloría se toma la Fiduprevisora y la UNGRD. Crédito: Contraloría

Contraloría se toma la Fiduprevisora y la UNGRD. Crédito: Contraloría
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La Contraloría sigue alertando lo ocurrido en la Fiduprevisora. La entidad realizó meses atrás una inspección judicial y, tras analizar los elementos recaudados declaró de impacto nacional los hechos detectados en esa entidad, específicamente lo relacionado con pagos del Fomag, la entidad encargada de prestar la salud de los maestros.

El ente de control señaló que encontró pagos por $4,4 billones, realizados durante las últimas cinco semanas del anterior Gobierno, “cuyos soportes y evidencias no pudieron ser identificados”.

Jenny Lindo, delegada de economía y finanzas públicas, señaló que encontraron pagos de la Fiduprevisora a diferentes empresas, “pese a que estas transferencias habían sido objetadas por la revisoría fiscal”.

Entre tanto, la entidad aseveró que la declaratoria permite iniciar de manera expedita el proceso de investigación de control fiscal, que estará a cargo de la Unidad Anticorrupción.

Luisa María Mercado

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

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