Contraloría indagará por pagos a Fomag por $4,4 billones en últimas semanas de Gobierno Petro

La Contraloría sigue alertando lo ocurrido en la Fiduprevisora. La entidad realizó meses atrás una inspección judicial y, tras analizar los elementos recaudados declaró de impacto nacional los hechos detectados en esa entidad, específicamente lo relacionado con pagos del Fomag, la entidad encargada de prestar la salud de los maestros.

El ente de control señaló que encontró pagos por $4,4 billones, realizados durante las últimas cinco semanas del anterior Gobierno, “cuyos soportes y evidencias no pudieron ser identificados”.

Jenny Lindo, delegada de economía y finanzas públicas, señaló que encontraron pagos de la Fiduprevisora a diferentes empresas, “pese a que estas transferencias habían sido objetadas por la revisoría fiscal”.

Entre tanto, la entidad aseveró que la declaratoria permite iniciar de manera expedita el proceso de investigación de control fiscal, que estará a cargo de la Unidad Anticorrupción.