El turismo se consolida como el nuevo motor económico de Colombia superando al café y al carbón

La cantante Maia asistió a la reunión para la escogencia de Barranquilla como sede del Congreso Nacional de Anato 2017. Foto: Twitter @JJaramilloB( Thot )

El sector turístico vive un momento destacado a pesar de los efectos del desplome del dólar en el mercado colombiano, aseguró la presidenta de Anato, Paula Cortes durante la presentación del Congreso Nacional de Agencias de Viajes que se va a desarrollar en la ciudad de Barranquilla.

Señaló que el turismo se consolida como una de las columnas más sólidas para la economía del país. De acuerdo con el reporte oficial de cifras y tendencias presentado por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO) en el marco de su 30° Congreso Nacional, el flujo de ingresos y divisas de esta industria ha alcanzado máximos históricos que replantean el mapa de las exportaciones del país.

Explicó que, durante el año 2025, Colombia registró un histórico récord de USD $11.418 millones en divisas por turismo, lo que representó un crecimiento del 11,7% en comparación con el año anterior.

De acuerdo con la presidenta de ANATO, solo en el primer trimestre de 2026, el país captó USD $3.146 millones en divisas por este concepto, reflejando un incremento del 9,4% frente al mismo periodo de 2025.

Dijo que el volumen de divisas generado por el turismo ya supera en más de un 100% a dos de los productos insignia de la economía colombiana: el carbón (que reportó USD $1.223 millones) y el café (con USD $1.396 millones).

De igual forma, el ingreso de divisas de este sector ya equivale al 91,7% del total de las exportaciones de petróleo y sus derivados, las cuales sumaron USD $3.431 millones en el mismo periodo evaluado.

Por su parte, el tejido empresarial de las agencias de viajes reporta indicadores financieros muy saludables. Según la Encuesta Mensual de Agencias de Viajes (EMAV) del DANE, durante el primer semestre de 2026, los ingresos nominales de las agencias crecieron un 5,5%. En materia laboral, este dinamismo se ha traducido en un incremento sustancial en la remuneración de sus trabajadores, registrando un aumento del 9,3% en los salarios del personal ocupado, pese a una leve reducción del 0,6% en el personal ocupado general.