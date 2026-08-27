“Fue correcta”: Asobancaria sobre decisión de Carolina Soto de declinar nombramiento en la CCI

El des nombramiento de Carolina Soto como presidenta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura sigue generando polémica en los gremios, pues para muchos se estarían creando vetos del Gobierno Nacional a nombramientos por razones ideológicas.

Ante esto, en las últimas horas, Soto publicó un mensaje declinando el nombramiento.

“Ante la oposición que generó mi nombramiento como presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, he decidido declinar el ofrecimiento hecho por ustedes”, escribió.

En referencia a esto, Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, habló en 6AM W de Caracol Radio, desde la Convención Bancaria de 2026 sobre la relación de los gremios económicos y el Gobierno.

El presidente de Asobancaria destacó que Carolina Soto es una mujer muy bien preparada, llena de pergaminos, con una trayectoria impecable. “Entiendo perfectamente la decisión que tomó de declinar el ofrecimiento, tal como lo manifiesta ella, un elemento central, casi que un prerrequisito para este tipo de puestos, es mantener una muy buena relación, no solamente con el Gobierno, con el Congreso de la República, con las cortes, ella no vio que este era el momento óptimo para eso, y yo creo que la decisión fue correcta”, dijo.

Asimismo, explicó que los gremios no nacen para corregir una falla de mercado, que es que sus afiliados no pueden uno a uno relacionarse ni con el Congreso, ni con el Gobierno, ni con los concejales, ni con los alcaldes, por lo que necesitan un vocero de manera centralizada, y que uno de los elementos que debe tener esa vocería, aparte del conocimiento técnico del sector, es la capacidad de relacionarse con todos los stakeholders, con todos los tomadores de decisión, y con el perímetro de acción, no solamente de reguladores y de supervisores, sino también de legisladores.

Tasas de interés

Malagón inició diciendo que al Banco de la República le da todo el respeto.

“Yo creo que la presentación de Leonardo Villar fue muy clara: Sobre las perspectivas de los precios es muy difícil, tiene muy poco margen, el banco tiene el mandato de recuperar la meta inflacionaria, es decir que las condiciones de liquidez continuarán apretadas por estas circunstancias macroeconómicas”, dijo.

Del mismo modo, señaló que “si las tasas del Banco de la República hoy están al 12, digamos que va a cerrar el año probablemente al 12.5, si los bancos están pagándole a los ahorradores hasta un 14% por un CDT, si el gobierno se endeuda entre el 11 y el 12% , ¿cómo puede ser posible que haya créditos de vivienda para la reconstrucción al 8%? Suena absolutamente contra evidente. inflación va a cerrar en seis cinco.

Y ejemplificó: ¿Quién va y recoge plata al 14% y luego la presta al 8%?.

“La decisión de los bancos de bajar la tasa al ocho por ciento no es condiciones de mercado, tampoco es un programa de Gobierno, es una transferencia que hacen los bancos a sus clientes”, reiteró detallando que esas operaciones generan pérdida”.