GASNOVA desmiente a VANTI: El abastecimiento de gas en el país no está resuelto

El presidente de GASNOVA, Alejandro Martínez Villegas, aclaró de manera enfática que no existe ninguna regulación en el país que obligue a destinar el Gas Licuado de Petróleo (GLP) de Ecopetrol exclusivamente para el uso de los hogares. Con esto, el gremio desmintió las recientes afirmaciones del Grupo VANTI, señalando que carecen de sustento técnico.

El presidente del gremio de gas licuado (GLP), defendió la libre competencia frente a los intentos de limitar este servicio y advirtió sobre las dudas reales que aún pesan sobre el suministro de gas natural en Colombia.

El GLP es el combustible limpio que la gente consume habitualmente en cilindros (conocidos popularmente como pipetas de gas), el cual atiende hoy a 12 millones de colombianos en el 98% del territorio nacional. El gas natural, por el contrario, es el que se distribuye por tuberías subterráneas principalmente en las grandes ciudades.

Según explicó Martínez Villegas, debido a que el gas natural ha subido drásticamente de precio y ha presentado fallas para garantizar un suministro constante y seguro, muchas industrias colombianas tomaron la decisión de cambiarse al GLP para no detener sus operaciones.

Ante este escenario de libre mercado, GASNOVA denunció que VANTI busca presionar a la comisión de regulación (la CREG) para que dicte normas que limiten la competencia y protejan de manera artificial el negocio del gas natural.

VANTI argumentaba que el GLP nacional más económico (con precio regulado) producido por Ecopetrol debía ser reservado sólo para las familias. Sin embargo, el presidente de GASNOVA reveló que ese cupo regulado de Ecopetrol es actualmente tan pequeño que apenas alcanza para cubrir la mitad de lo que consumen los hogares del país, obligando a que la otra mitad se atienda con gas importado.

“Lo que quieren es proteger sus ventas en el sector industrial por la vía de acudir al regulador para que expida las regulaciones que le impidan al sector GLP competir en el sector industrial. Y nosotros manifestamos que eso no debe suceder”

El gremio también advirtió que es irresponsable dar un “parte de tranquilidad” sobre el abastecimiento de gas natural, especialmente ante periodos climáticos críticos como el fenómeno de El Niño.

Martínez Villegas recordó que el suministro de gas a largo plazo sigue bajo una gran incertidumbre, pues descubrimientos recientes como el pozo “Sirius” aún no tienen reservas probadas certificadas ni se conocen sus curvas reales de producción.

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GASNOVA explicó que la cancha ha estado históricamente inclinada a favor del gas natural. Mientras el gas natural opera en las ciudades como un monopolio que recibe subsidios del Gobierno en todo el país, el GLP compite libremente y solo cuenta con subsidios para estratos bajos en seis departamentos, dejando sin ayuda estatal a zonas muy vulnerables como el departamento del Chocó.

A diferencia de las dudas que rodean al gas natural, los distribuidores de GLP se anticiparon a la crisis invirtiendo recursos propios en puertos, transporte por carretera y proyectos de transporte en tren. Gracias a esto, para comienzos de 2027, más del 70% del GLP en el país será importado directamente por los privados, y así asegurar el suministro de energía sin depender de la caída de la producción nacional.

“En momentos de estrés energético el país necesita acudir a todas sus fuentes... El gas natural y el GLP deberían trabajar bajo un escenario de colaboración y complementariedad”, concluyó el presidente de GASNOVA.