Debate Jerome Sanabria y Pacto: ¿Los jóvenes podrán pensionarse con la reforma del gobierno Petro?
Debate Jerome Sanabria y Pacto: ¿Los jóvenes podrán pensionarse con la reforma del gobierno Petro?
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Noticia en desarrollo.
Escuche la entrevista completa a continuación:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escucha el audio
Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...