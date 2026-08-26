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Debate Jerome Sanabria y Pacto: ¿Los jóvenes podrán pensionarse con la reforma del gobierno Petro?

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Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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