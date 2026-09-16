MinCultura frenó estímulos a un día de anunciar ganadores y el sector cultural prepara plantón

En el 2025 hubo 9 encuentros en espacios culturales en el marco de "Hilé". | Foto: MissCelánea

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes decidió no continuar este año con la evaluación y designación de ganadores de las modalidades de Premios y Reconocimientos del Programa Nacional de Estímulos, una determinación que deja 1.308 propuestas habilitadas sin evaluación.

La decisión quedó establecida en la Resolución 1887 del 14 de septiembre de 2026, un día antes de la fecha prevista en el cronograma para publicar los actos administrativos con los ganadores de estas dos modalidades.

De las propuestas afectadas, 351 corresponden a Premios Nacionales y 957 a Reconocimientos. El Ministerio determinó que durante esta vigencia no habrá designación de ganadores ni asignación de los estímulos económicos correspondientes.

La medida cabe decir que por primera vez en 27 años no se entregarán los Premios y Reconocimientos de esta convocatoria, una situación que ya provocó cuestionamientos de exfuncionarios y representantes del sector cultural.

¿Qué pasó con las propuestas?

La convocatoria había sido abierta en febrero y posteriormente amplió su plazo de inscripción. Después de la verificación de requisitos, las propuestas habilitadas debían pasar a una etapa de evaluación a cargo de jurados.

Ese paso nunca ocurrió.

La resolución señala que el Grupo Interno de Trabajo de Convocatorias y Estímulos “no cuenta con el personal técnico especializado ni con la capacidad institucional” para adelantar la evaluación. El Ministerio explica que su equipo se encontraba basicamente concentrado en otras tareas, entre ellas cierres administrativos y financieros, reclamaciones, acciones de tutela, derechos de petición y acompañamiento a beneficiarios.

Además, la cartera reconoce que no alcanzó a expedir las resoluciones para designar a los jurados que debían evaluar las propuestas.

El cronograma había sido modificado previamente en marzo y junio. Aun así, la fecha máxima para publicar los ganadores de Premios y Reconocimientos quedó fijada para el 15 de septiembre. La resolución que elimina esa etapa fue expedida el 14 de septiembre.

¿Por qué el Ministerio suspendió el proceso?

La explicación oficial tiene un componente administrativo y otro financiero.

El Ministerio sostiene que no tiene capacidad técnica ni personal especializado suficiente para evaluar las 1.308 propuestas. A esto se suman, según la resolución, restricciones en la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja, PAC, que han afectado la programación y materialización de pagos asociados a las convocatorias del Sistema Nacional de Convocatorias Públicas, Artísticas y Culturales.

La cartera asegura además que, después de revisar las condiciones presupuestales, encontró que no tenía disponibilidad de caja suficiente para garantizar ni la evaluación de las postulaciones ni el pago de los estímulos económicos.

Además a esto se sumó la emergencia declarada después del terremoto del 10 de agosto de 2026. La resolución señala que el Gobierno tuvo que priorizar la disponibilidad del PAC para atender las necesidades derivadas de la emergencia, lo que incidió en los recursos disponibles para otras obligaciones, entre ellas estos estímulos.

Con ese panorama, el Ministerio sostiene que continuar con la evaluación habría significado avanzar hacia el reconocimiento de unos estímulos cuyo pago no podía garantizarse. Por eso decidió modificar el cronograma y eliminar la etapa de designación de ganadores.

La resolución también precisa que esto no equivale a declarar desierta la convocatoria. Según el Ministerio, los participantes tenían una expectativa frente al estímulo, pero no un derecho adquirido, porque este solo se consolidaría con la designación oficial como ganador.

La exministra Yannai Kadamani cuestiona la explicación

La decisión provocó una de las primeras reacciones de la exministra de las Culturas Yannai Kadamani, de hecho fue quien saco a la luz esta nueva resolución, quien cuestionó que la falta de capacidad institucional sea utilizada como una de las razones para suspender la convocatoria.

Kadamani sostuvo que la actual administración habría encabezado de funcionarios de libre nombramiento y no habría renovado contratos de prestación de servicios, decisiones que, según su versión, terminaron afectando los equipos encargados de diseñar, evaluar y ejecutar las políticas culturales.

También cuestionó el argumento financiero. La exministra preguntó cómo puede utilizarse la falta de liquidez para suspender compromisos de un programa cuyos recursos estaban apropiados en el presupuesto de 2026.

Sobre la emergencia por el terremoto, Kadamani señaló que entiende la necesidad de responder a una calamidad nacional, pero cuestionó que el ajuste termine afectando al sector cultural. Esa es su interpretación sobre las causas y consecuencias de la decisión y no corresponde a lo que establece la resolución como explicación oficial.

La polémica se suma a otro debate que ya estaba abierto: el proyecto de presupuesto presentado para 2027 contempla una reducción para el Ministerio de las Culturas de $1,001 billones en 2026 a $706.196 millones en 2027, una disminución cercana al 29,5 %. Ese proyecto ha sido objeto de críticas desde sectores culturales, aunque el presupuesto todavía forma parte del trámite legislativo.

El problema de los pagos pendientes

La discusión tampoco se limita a las propuestas que este año quedaron sin evaluación. Cabe decir que despues de la denuncia de esta resolución, el ministerio a pocas horas depsues publico un balance financio del ministerio.

El propia cartera reportó en septiembre que, a agosto de 2026, tenía $185.482 millones en obligaciones pendientes asociadas al PAC. De ese monto, $75.436 millones corresponden a los portafolios de Estímulos y Concertación Cultural. La cartera señaló que la situación afecta a 4.162 beneficiarios de distintas convocatorias.

El Ministerio atribuye parte de estos compromisos a la administración anterior y asegura que logró obtener $40.000 millones adicionales de PAC para comenzar a atender los rezagos de los portafolios de Estímulos y Concertación y del programa Artes para la Paz.

Ese punto es clave para entender el reclamo de los artistas: una cosa son las 1.308 propuestas que este año no serán evaluadas y otra son los proyectos que ya fueron seleccionados como ganadores y que esperan sus desembolsos.

El sector de las culturas y las artes prepara un plantón

En medio de esta controversia, artistas, gestores culturales y estudiantes de cine, televisión y producción audiovisual convocaron un plantón para el lunes 21 de septiembre, frente al Ministerio de las Culturas en Bogotá.

La concentración está prevista para las 11:00 de la mañana, en la carrera 8 # 8-55.

Julián Rincón, consejero cinematográfico departamental de Norte de Santander, cineasta y guionista, señaló que la movilización busca reclamar por la suspensión de los estímulos y por los problemas con los pagos de proyectos que ya habían sido aprobados.

Rincón también recordó que estos mecanismos de apoyo han sido construidos durante décadas y llamó a artistas y estudiantes a participar en una protesta que, según explicó, será pacífica.

¿Qué sigue para las propuestas?

La resolución deja una puerta abierta, aunque sin garantizar recursos.

El Ministerio dice que evaluará dentro de las posibilidades jurídicas y presupuestales de futuras vigencias mecanismos que permitan dar continuidad al reconocimiento de las propuestas habilitadas. Sin embargo, aclara que esto no significa que exista actualmente un derecho adquirido ni una obligación económica de pagar esos estímulos.

Mientras tanto, las becas, residencias y pasantías del Programa Nacional de Estímulos sí continúan, porque el Ministerio asegura que esas modalidades cuentan con disponibilidad presupuestal y de PAC para terminar sus etapas pendientes.