Asofondos por pensional: hay un trabajo enorme para perfeccionar regularización e implementación

El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, habló desde Asobancaria, en Cartagena, en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para referirse a la reforma pensional que, recientemente, avaló parcialmente la Corte Constitucional.

Velasco explicó, en pocas palabras, que la reforma pensional plantea un escenario: “Que los contribuyentes de Colombia nos estamos endeudando para pagar las pensiones de los futuros pensionados en el doble de lo que producimos todos los colombianos en un año. Es más de tres veces el tamaño de la deuda pública del Gobierno Nacional central”.

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“Ese pasivo vamos a tener que pagarlo y lo van a pagar, sobre todo, las generaciones futuras cuando tengan que asumir el costo de las pensiones de las generaciones que en el presente, o en el presente cercano, se van a ir pensionando”, agregó.

“Hay un trabajo enorme para perfeccionar regularización e implementación”

Por otro lado, Velasco mencionó que “la reforma ya es un hecho (...) es un hecho que vamos a tener un nuevo sistema pensional a partir del 1 de abril del 2027, y nuestra responsabilidad como actores del sistema es estar en modo implementación”.

Según dijo, en el sistema pensional colombiano jay cerca de 14 actores. “No somos solamente los fondos de pensiones privados y Colpensiones, también está el Banco de la República, están los operadores de la PILA, están los reguladores, y ese es un capítulo aparte, porque la regulación está incompleta y hay que culminarla, entonces hay que hacer un esfuerzo gigantesco, hay que hacer un trabajo enorme para perfeccionar la regulación, primero, y después todo lo que tiene que ver con la implementación para los jóvenes”.

“Los colombianos deberían estar haciéndose dos preguntas”

En esa línea, la cabeza de Asofondos advirtió que, en el momento, los colombianos deberían estar haciéndose dos preguntas, ambas relacionas a si queda con la ley 100, o si queda dentro de la nueva regulación.

La primera preguntas es: ‘¿Yo estoy en la transición?’ Eso quiere decir, ¿voy a poder quedar con las reglas de la ley 100? o ¿No estoy en la transición, voy a quedar con las reglas nuevas? Si la respuesta es que voy a quedar en la transición, esto es para mujeres que al 31 de marzo del 2027 completan 750 semanas cotizadas o más, u hombres que completan 900 semanas cotizadas, esas personas tienen que seguir pensando que están en la ley 100 que están en la ley que nos ha regido las pensiones en los últimos 30 años, que ellos pueden elegir entre el régimen de ahorro individual solidario con fondos Porvenir, Protección y Skandia, o el régimen público con Colpensiones, las mismas reglas de juego”.

“Ahora, si no le alcanza las semanas, entonces les toca la nueva ley. Y en esa ley la pregunta que se tienen que hacer es: ¿cuál es mi ACAI? ¿Cuál es mi Administradora del Componente Complementario de Ahorro Individual? Porque cotizaciones por encima de 2.3 salarios mínimos van a ir a una cuenta de ahorro individual en esa institución", dijo.

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Y agregó: “¿Cómo sabemos cuál es el ACAI de cada cual? Si usted estaba en el régimen de ahorro individual, en Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia, su ACAI es esa. Si usted está en Colpensiones, va a cotizar allá. La forma más fácil de enterarse es recogiendo correos electrónicos del año 2025″ o contactar al Ministerio de Salud y preguntar.

Escuche la entrevista completo a continuación:

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