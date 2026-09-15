Citan a declarar a exdirector de la Policía William Salamanca en juicio sobre contrabando y Polfa

En un auto de segunda instancia, con fecha 9 de septiembre de 2026, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá definió el futuro de varias pruebas que serán tenida en cuenta en el juicio oral contra Ricardo Orozco Baeza, Mario Andrés Sarmiento Rojas, Alexander Galeano Ardila y José Helí Álzate Moncayo, involucrados en el caso de una presunta red de contrabando al servicio de Diego Marín Buitrago, conocido como ‘Papá Pitufo’.

Los cuatro fueron imputados por concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer, cargos que no aceptaron. Como antesala a ese juicio, los magistrados Jaime Andrés Velasco y Rocío Trujillo ordenaron nuevas pruebas, entre ellas los testimonios de los generales William René Salamanca, exdirector de la Policía, y Heinar Puentes, quien fue director de la poderosa Polfa.

“Decretar los testimonios de Heinar Giovanni Puentes Aguilar, William René Salamanca Ramírez, Luis Fernando Arcos Álvarez y Álvaro Galvis Acevedo, solicitados por la defensora de Alexander Galeano Ardila, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión”, señala el documento.

El juez de primera instancia había desconocido la relevancia de esos testimonios al considerar que las investigaciones disciplinarias internas y los procedimientos institucionales carecían de interés para el juicio, pero el Tribunal tuvo otra interpretación.

“Advierte la Sala que la defensa sí cumplió la carga mínima de argumentación exigida para acreditar su pertinencia. En cuanto a William René Salamanca Ramírez, la defensa indicó que tendría conocimiento de decisiones administrativas adoptadas al interior de la Policía Nacional durante el período investigado, de la participación de determinados funcionarios mencionados por la Fiscalía y, particularmente, de aspectos relacionados con la denominada Cumbre de Gobernadores realizada en febrero de 2024, evento al que la propia acusación atribuye relevancia dentro de la secuencia de hechos investigados”, puntualiza el fallo.

Finalmente, 6AM W conoció que la defensa de Diego Marín también pedirá los testimonios de los dos generales, pero además el de Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas. Además, entregarán una certificación de la misma Dian de agosto pasado, según la cual el señalado zar del contrabando no tendría ningún registro como infractor aduanero en esa entidad.

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