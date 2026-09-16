SuperSalud frenó giro directo por $38 millones tras detectar inconsistencias en solicitudes de EPS

La entidad excluyó temporalmente a prestadores y proveedores de salud mientras verifica las obligaciones reportadas. Encontró valores solicitados por encima de las deudas registradas, terceros sin obligaciones reconocidas y problemas para sustentar algunos pagos.

La Superintendencia Nacional de Salud detectó inconsistencias en solicitudes de giro directo por exactamente $38.724 millones y tomó una medida preventiva para evitar que esos recursos sean desembolsados mientras se revisa la información entregada por algunas EPS.

La decisión afecta temporalmente a 26 prestadores y proveedores de servicios y tecnologías en salud, cuyos pagos quedaron por fuera de los procesos de giro de recursos sujetos a medidas cautelares de cesación de pagos. La Supersalud explicó que la medida busca comprobar primero que las obligaciones reportadas existan, sean consistentes y puedan ser respaldadas con documentos.

¿Qué encontró la Supersalud?

La revisión se concentró en las postulaciones correspondientes al giro directo de septiembre que algunas EPS del régimen subsidiado hicieron ante la ADRES, entidad encargada de administrar los recursos del sistema de salud.

Al cruzar la información financiera reportada por las EPS, la Supersalud encontró varias situaciones que generaron alertas sobre la forma en que estaban sustentados los recursos solicitados.

Uno de los principales hallazgos fue que en algunos casos se solicitaron valores superiores a las obligaciones registradas. Es decir, las cifras postuladas para el giro no coincidían con los montos que aparecían como obligaciones respaldadas en la información revisada.

También se encontraron solicitudes de recursos a terceros frente a los cuales no aparecían deudas reconocidas en la información analizada por la entidad.

A esto se sumaron variaciones significativas frente a los promedios mensuales de causación y giro directo registrados durante 2026, así como debilidades en los mecanismos que algunas EPS utilizan para revisar y validar la información antes de solicitar los recursos.

Otro de los puntos que llamó la atención de la Supersalud fue la falta de trazabilidad documental en algunas obligaciones reportadas. En esos casos, las EPS deberán entregar aclaraciones y documentos adicionales y, cuando corresponda, también tendrán que hacerlo las firmas encargadas de la contraloría.

¿Qué significa esto para los recursos de salud?

La medida no significa que la Supersalud haya establecido que los $38.724 millones fueron utilizados de manera irregular. Tener en cuenta de nuevo que, lo que hizo la entidad fue frenar temporalmente esos giros mientras verifica que las obligaciones que dieron origen a las solicitudes sean reales, estén correctamente soportadas y tengan trazabilidad.

La preocupación está relacionada con que los recursos del sistema de salud deben llegar a los prestadores y proveedores que efectivamente tienen obligaciones reconocidas.

La Supersalud señaló que continuará solicitando a las EPS e IPS involucradas las explicaciones, documentos y soportes necesarios para determinar la consistencia de las obligaciones incluidas en las postulaciones.

La entidad también aseguró que mantendrá la vigilancia sobre el flujo de los recursos del sistema para identificar posibles riesgos y adoptar las medidas que correspondan.