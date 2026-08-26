Carolina Soto declinó nombramiento como presidenta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura

A través de un comunicado, la economista Carolina Soto Losada informó a la Junta Directiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) que decidió declinar el ofrecimiento para asumir la presidencia ejecutiva del gremio.

Según Losada, adoptó esta decisión debido a la oposición que generó su designación en varios sectores del Gobierno Nacional. Así lo expresó:

“Ante la oposición que generó mi nombramiento como presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, he decidido declinar el ofrecimiento hecho por ustedes”.

Además, reconoció que la Cámara “representa un sector fundamental de la economía”, por lo cual necesita “trabajar de forma coordinada con el Estado, esto es, con el Gobierno Nacional, las entidades territoriales y las empresas públicas.

“Los retos del sector y del país son muchos y requieren unión y grandeza”, agregó.

Soto también hizo un llamado acerca de “la importancia de la independencia de las decisiones del sector privado y del respeto del Gobierno a las mismas”.

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¿Por qué hubo oposición al nombramiento de Carolina Soto Losada?

El nombramiento de Carolina Soto Losada se había dado por consenso de la Junta Directiva de la CCI. El propósito era que asumiera el cargo a partir del 1 de septiembre de 2026 en reemplazo de María Consuelo Araújo, quien presentó su renuncia voluntaria e irrevocable para asumir la Embajada de Colombia en Estados Unidos.

En un comunicado inicial, la Junta Directiva del gremio había señalado que “su designación representa una garantía de continuidad y estabilidad institucional para la CCI, así como una oportunidad para seguir fortaleciendo el trabajo del gremio en beneficio del sector de la infraestructura del país”.

Sin embargo, la designación no fue bien recibida por sectores cercanos al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Voceros del Ejecutivo cuestionaron la elección de Soto, argumentando que la economista no tendría la cercanía necesaria con la administración nacional para garantizar un puente de comunicación efectivo con el sector de la construcción.

Ahora, con la renuncia de Soto, la Junta Directiva de la CCI deberá iniciar un nuevo proceso de selección para elegir al sucesor de Araújo. Se espera que el perfil elegido esté más cercano a los intereses del Gobierno Nacional, según señalaron fuentes del sector.

¿Quién es Carolina Soto Losada?

Carolina Soto Losada es una reconocida economista que se ha desempeñado como codirectora del Banco de la República y viceministra de Hacienda.

Su trayectoria en el sector público y su experiencia en política económica la posicionaban como una figura con perfil técnico para liderar el gremio de la infraestructura.

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