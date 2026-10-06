Bogotá tendrá jornada de vacunación para mayores de 60 años y gestantes
La ciudad dispuso más de 200 puestos de vacunación fijos, garantizando el acceso oportuno y continuo a los ciudadanos.
Esta jornada de vacunación busca prevenir enfermedades a personas mayores de 60 años y mujeres en estado de embarazo que son más susceptibles a ellas como la poliomielitis, sarampión, difteria, tos ferina, tétanos, hepatitis B, entre otras.
Actualmente, Bogotá cuenta con puntos distribuidos por toda la ciudad, ubicados en centros comerciales, parques, colegios, entre otros sitios que cuentan con alta concurrencia de personas.
Asimismo, la vacuna Virus del Papiloma Humano (VPH), estará disponible y dirigida a niñas y niños entre los 9 y 17 años.
Los puntos de atención estarán habilitados desde las 8:00 am, solo deben acercase a cualquiera de los puntos disponibles con su documento de identidad y los menores de edad deben presentarse acompañados de un adulto. Además, podrá asistir a través de diferentes entidades de salud.
Conozca los puntos de vacunación aquí:
Con estas jornadas, la Alcaldía de Bogotá, busca promover y priorizar la salud de todos los ciudadanos. Cabe resaltar, que cada uno de los puntos cuenta con valoración médica y acompañamiento especializado para garantizar una aplicación segura.
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