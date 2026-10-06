Así puede cuidar su piel en vacaciones: Recomendaciones de expertos

Según National Geographic, la piel es el órgano más grande que tiene el ser humano al extenderse por todo el cuerpo y ser capaz de percibir las condiciones del entorno, estando comprendido también por uñas, cuero cabelludo y las glándulas sebáceas y sudoríparas.

Este órgano funciona como una barrera contra agentes externos (bacterias, microbios y radiación ultravioleta) que pueden ser perjudiciales para los órganos internos del cuerpo, llegando a tener una persona adulta alrededor de dos metros cuadrados de piel, con un peso total de aproximadamente 3.6 kilogramos.

Por esta razón, es de vital importancia durante los periodos de vacaciones, cuidarse en la alimentación y en promover acciones para evitar alteraciones cutáneas.

Le puede interesar: ¿Cómo hacer colágeno hidrolizado casero para la piel?

Cuidar la piel desde la alimentación y el uso de protector solar

Para mantener una piel saludable, se debe iniciar con una dieta e hidratación óptimas. Se recomienda consumir diariamente al menos dos litros de agua pura, incorporar batidos y té verde para aumentar la ingesta de antioxidantes, así como consumir alimentos ricos en betacarotenos, como lo son las zanahorias y espinacas.

Así mismo, Liliana Rojas Muñoz, docente de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, recomienda el uso de cremas hidratantes y bloqueadores solares con un factor de protección entre 50 y 100 FPS, lo cual, según explica, disminuye el daño ocasionado por el sol y puede favorecer el bronceado de la piel.

De acuerdo con Skin Cancer Foundation, el uso de protector solar es una estrategia integral para cuidar la piel frente a la radiación solar al igual que prevenir cáncer de piel, debido a que disminuye el riesgo de padecer esta enfermedad grave y lesiones precancerosas, así como evitar el envejecimiento prematuro de la piel causado por el sol, incluyendo las manchas, flacidez y arrugas por factores de la edad.

Lea también: ¿Qué pasa si uso hielo en la cara todos los días?: Beneficios y riesgos

Recomendaciones para cuidar la piel durante las vacaciones

Según Liliana Rojas Muñoz Docente de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, estas son las pautas que se deben de realizar en determinados casos para garantizar una salud buena cutánea en las vacaciones:

Después de permanecer en la playa o la piscina, lavar el cabello con abundante agua (idealmente alcalina) para retirar restos de sal y cloro, luego aplicar un método hidratante casero como agua con aceite de oliva o acondicionador habitual.

(idealmente alcalina) para retirar restos de sal y cloro, luego aplicar un método hidratante casero como agua con aceite de oliva o acondicionador habitual. Evitar consumir agua no potable o jugos naturales de procedencia incierta, y, si no está seguro de la higiene del lugar, optar por ensaladas frescas únicamente si sabe que el agua usada es potable; de lo contrario, prefiera alimentos cocinados a temperatura segura.

Escuche EN VIVO Caracol Radio