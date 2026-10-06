58 desmovilizados en Putumayo esperan que el Gobierno les permita avanzar en su reincorporación

Zona de Ubicación Temporal en la vereda Betania en el Valle del Guamuez, Putumayo. Foto: Caracol Radio

Actualmente, solo quedan 58 de las 99 personas que hacían parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, quienes en junio de 2026 entregaron armas e ingresaron a la Zona de Ubicación Temporal en la vereda Betania en el Valle del Guamuez, Putumayo, con el propósito de hacer su tránsito a la vida civil.

Las 41 personas que abandonaron el espacio lo hicieron por la incertidumbre que les generó el Gobierno de Abelardo de la Espriella y las resoluciones que han emitido dando instrucciones para cerrar el lugar.

Caracol Radio llegó hasta la Zona de Ubicación Temporal que queda a casi dos horas del municipio de La Hormiga, Putumayo, para conversar con los desmovilizados que resisten en el lugar con la ilusión de poder hacer parte de la sociedad civil.

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Este espacio, después de cuatro meses, es como una ciudadela de paz donde lo único que piden sus habitantes es que el Estado colombiano les dé una oportunidad de tener un futuro lejos del conflicto armado.

Natalia*, una desmovilizada que ahora solo piensa en tener un futuro al lado de sus hijos, clama por que el Gobierno les permita avanzar en su reincorporación.

“Que tomen esto en serio, porque no es una recocha. Aquí no hay niños y para nadie es un secreto que estamos mirando que esto para el Gobierno es una recocha. Le pedimos que nos cumplan lo que está pactado”, dijo.

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También aseguró que están a la expectativa de cada decisión que tome el Gobierno: “Hemos estado pendientes y la verdad, de mi parte, me gustaría que el nuevo Gobierno nos cumpla. La mayoría dimos ese gran paso y estamos cumpliendo. A pesar de los pocos que hemos quedado, también seguimos aquí porque queremos el cambio para los que estamos aquí”.

El Gobierno le dio a la Zona de Ubicación Temporal y a los desmovilizados dos meses para que puedan resolver definitivamente su situación jurídica, pero hasta el momento ninguna entidad ha llegado a explicarles cómo será el proceso. Para Duván*, es hora de que les hablen con claridad porque se sienten solos y viven con miedo de no saber qué pasará con ellos.

“Nosotros estamos aquí, dándola toda, pero salen muchas cosas: dicen una cosa, dicen la otra, entonces el Gobierno nos tiene la cabeza como un globo porque la realidad de las cosas es que no hay tranquilidad (…) paz mental no tenemos, uno cada día se acuesta pensando qué va a pasar con nosotros el día de mañana, qué es lo que va a suceder”, dijo Duván*.

En ese sentido, su llamado al Gobierno Nacional es que les cumpla con lo acordado: “Como nosotros estamos cumpliendo, que no nos tengan así como nos tienen”.

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En este espacio, según dicen los desmovilizados, la orden es demoler las casas. Por eso, están durmiendo en todas las habitaciones para evitar que los saquen sin la ruta para su reincorporación, pues han sido claros en decir que no pretender vivir por siempre en la Zona de Ubicación Temporal sino que quieren resolver su situación jurídica para salir a algún pueblo o ciudad a trabajar, estudiar y a compartir con sus familias.

Así se encuentra la Zona de Ubicación Temporal en la vereda Betania en el Valle del Guamuez

Zona de Ubicación Temporal en la vereda Betania en el Valle del Guamuez, Putumayo. Foto: Caracol Radio Ampliar Zona de Ubicación Temporal en la vereda Betania en el Valle del Guamuez, Putumayo. Foto: Caracol Radio Cerrar

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