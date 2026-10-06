SENA abre más de 40 mil cupos gratuitos de formación virtual: así puede inscribirse

El SENA anunció la cuarta convocatoria de formación virtual de 2026, con más de 40 mil cupos gratuitos para colombianos interesados en desarrollar competencias en los niveles técnico y tecnológico.

Las inscripciones estarán abiertas del 7 al 9 de octubre de 2026 y podrán realizarse a través de la plataforma Betowa del SENA.

La oferta incluye programas relacionados con análisis y desarrollo de software, gestión de negocios y finanzas, coordinación de procesos logísticos, gestión agroempresarial, marketing digital para el sistema moda, venta de productos en línea y atención integral al cliente, entre otras áreas.

La formación virtual permite que los aprendices desarrollen sus actividades desde cualquier lugar de Colombia e incluso desde el exterior, organizando sus tiempos de acuerdo con sus responsabilidades y teniendo en cuenta el calendario de entregas establecido por el SENA.

¿Quiénes pueden inscribirse?

La convocatoria está dirigida a colombianos mayores de 14 años, tanto residentes en el país como en el exterior, quienes quieran acceder a un programa tecnológico deberán cumplir adicionalmente con el requisito de presentar los resultados de las pruebas Icfes.

¿Cómo inscribirse

Acceda a betowa.sena.edu.co y seleccione la opción de formación virtual. Utilice los filtros disponibles para elegir el nivel de formación y el área de conocimiento de interés. Revise los requisitos, características del programa y disponibilidad de cupos. Quienes ya tengan una cuenta podrán ingresar con sus datos. Quienes aún no estén registrados deberán crear una cuenta con su documento de identidad. Finalice la inscripción: seguir las instrucciones de la plataforma y completar el proceso dentro de las fechas establecidas.

Fechas clave de la convocatoria

Después de la inscripción, los aspirantes deberán estar atentos a la prueba web, que se realizará entre el 14 y el 19 de octubre. Durante esas mismas fechas también se recibirán y atenderán reclamos.

Los resultados podrán consultarse a partir del 26 de octubre de 2026.

Las personas seleccionadas continuarán con la formalización de la matrícula, programada entre el 26 de noviembre y el 9 de diciembre, mientras que el inicio de la formación está previsto para el 10 de diciembre de 2026.