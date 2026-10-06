SENA abre más de 40 mil cupos gratuitos de formación virtual: así puede inscribirse
Las inscripciones estarán abiertas del 7 al 9 de octubre para programas técnicos y tecnológicos en áreas como tecnología, finanzas, comercio, logística y marketing digital.
El SENA anunció la cuarta convocatoria de formación virtual de 2026, con más de 40 mil cupos gratuitos para colombianos interesados en desarrollar competencias en los niveles técnico y tecnológico.
Las inscripciones estarán abiertas del 7 al 9 de octubre de 2026 y podrán realizarse a través de la plataforma Betowa del SENA.
La oferta incluye programas relacionados con análisis y desarrollo de software, gestión de negocios y finanzas, coordinación de procesos logísticos, gestión agroempresarial, marketing digital para el sistema moda, venta de productos en línea y atención integral al cliente, entre otras áreas.
La formación virtual permite que los aprendices desarrollen sus actividades desde cualquier lugar de Colombia e incluso desde el exterior, organizando sus tiempos de acuerdo con sus responsabilidades y teniendo en cuenta el calendario de entregas establecido por el SENA.
¿Quiénes pueden inscribirse?
La convocatoria está dirigida a colombianos mayores de 14 años, tanto residentes en el país como en el exterior, quienes quieran acceder a un programa tecnológico deberán cumplir adicionalmente con el requisito de presentar los resultados de las pruebas Icfes.
¿Cómo inscribirse
- Acceda a betowa.sena.edu.co y seleccione la opción de formación virtual.
- Utilice los filtros disponibles para elegir el nivel de formación y el área de conocimiento de interés.
- Revise los requisitos, características del programa y disponibilidad de cupos.
- Quienes ya tengan una cuenta podrán ingresar con sus datos. Quienes aún no estén registrados deberán crear una cuenta con su documento de identidad.
- Finalice la inscripción: seguir las instrucciones de la plataforma y completar el proceso dentro de las fechas establecidas.
Fechas clave de la convocatoria
Después de la inscripción, los aspirantes deberán estar atentos a la prueba web, que se realizará entre el 14 y el 19 de octubre. Durante esas mismas fechas también se recibirán y atenderán reclamos.
Los resultados podrán consultarse a partir del 26 de octubre de 2026.
Las personas seleccionadas continuarán con la formalización de la matrícula, programada entre el 26 de noviembre y el 9 de diciembre, mientras que el inicio de la formación está previsto para el 10 de diciembre de 2026.