“Se acabó la guachafita”: De la Espriella por traslado de Olmedo López y Sneyder Pinilla a La Picota

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que Olmedo López y Sneyder Pinilla, implicados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), fueron trasladados desde las guarniciones militares donde se encontraban hacia la cárcel La Picota de Bogotá.

López, exdirector de la UNGRD, se encontraba en el Cantón Caldas, mientras que el exsubdirector Pinilla estaba detenido en el Batallón de Artillería N.° 13 de la Escuela de Artillería.

Los dos fueron procesados judicial y disciplinariamente por su participación en el escándalo de corrupción y contratación irregular en la UNGRD, donde se presentaron sobrecostos en la compra de carrotanques y pago de coimas derivado de contratos destinados a atender emergencias en zonas vulnerables como Nariño, Chocó, Cauca y La Guajira, entre otros hechos investigados.

Por estos hechos, el mandatario aseguró que todos los involucrados en este escándalo no van a tener privilegios mientras enfrentan sus procesos.

“Que quede claro: en mi Gobierno no hay cárceles VIP, pabellones a la medida ni privilegios. No importa cuánto dinero, poder, influencias o amigos tenga alguien. Aquí nadie tiene corona ni está por encima de la ley”, dijo.

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