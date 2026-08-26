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Dolly Parton murió a los 80 años: la historia de una mujer que convirtió su vida en canciones

La cantante, compositora, actriz y empresaria estadounidense Dolly Parton murió a los 80 años, después de más de seis décadas de carrera. Su historia estuvo marcada por la música, sus raíces en Tennessee y una particular manera de convertir sus experiencias personales en canciones que acompañaron a varias generaciones.

Pelucas voluminosas, vestidos de lentejuelas, tacones y una estética que nunca buscó pasar inadvertida. Dolly Parton convirtió su apariencia en parte de su identidad y en uno de los rasgos más reconocibles de la cultura popular estadounidense.

Pero detrás de esa imagen había una mujer profundamente orgullosa de sus raíces, con un particular sentido del humor y una idea muy clara de quién quería ser. Dolly nunca pareció necesitar escoger entre la extravagancia y la sencillez, entre convertirse en una estrella y seguir siendo aquella mujer de Tennessee que hablaba con orgullo de sus orígenes.

“Mi fe es mi vara y mi escudo. Siempre he sido muy espiritual porque crecí en las montañas, donde Dios era tu única ayuda”, dijo en una ocasión.

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De las montañas de Tennessee a Nashville

Dolly Parton nació en 1946, en las montañas de Tennessee, en una familia de doce hijos y con pocos recursos. Desde niña comenzó a escribir canciones y, a los 13 años, ya había cantado en el Grand Ole Opry.

Después de terminar el colegio se trasladó a Nashville, donde comenzó a construir su carrera profesional.

En 1967 llegó uno de los momentos decisivos de su vida: entró al programa de televisión de Porter Wagoner. Su participación en el espacio le permitió ganar reconocimiento en todo el país y convertirse en una de las nuevas figuras de la música country.

Siete años después, al despedirse profesionalmente de Wagoner, escribió “I Will Always Love You”.

Parton grabó la canción en 1974 y llegó al número uno de las listas country. Años después, Whitney Houston la llevó a una audiencia mundial y la convirtió en uno de los grandes éxitos de la música popular.

Una canción escrita por Dolly para cerrar una etapa terminó convirtiéndose en una historia que millones de personas hicieron propia.

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Canciones que nacieron de su propia vida

“I Will Always Love You” fue apenas una parte de la historia musical de Dolly Parton.

fue apenas una parte de la historia musical de Dolly Parton. En “Jolene”, habló de los celos y del miedo a perder a la persona que se ama.

habló de los celos y del miedo a perder a la persona que se ama. En “Coat of Many Colors” , recordó aquel abrigo de retazos que su madre le hizo cuando era niña y convirtió una experiencia de su infancia en una canción sobre la familia , la pobreza y el orgullo.

, recordó aquel abrigo de retazos que su madre le hizo cuando era niña y , la pobreza y el orgullo. Y en “9 to 5”, escrita para la película que protagonizó junto a Jane Fonda y Lily Tomlin, encontró una historia relacionada con el mundo laboral que terminó convirtiéndose en otro de sus grandes éxitos.

Sus canciones hablaban de amor, pérdida, familia, dificultades económicas, trabajo y sueños. Historias íntimas que, con el tiempo, terminaron acompañando a generaciones enteras.

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Una carrera mucho más allá de la música

El éxito convirtió a Dolly Parton en mucho más que una cantante.

Fue compositora, actriz, productora y empresaria. En Tennessee creó Dollywood, un parque temático que lleva su nombre.

También puso en marcha Imagination Library, un programa que comenzó en su comunidad entregando libros gratuitamente a los niños y que con el tiempo llegó a millones de menores.

Así, su éxito terminó convirtiéndose también en una herramienta para desarrollar proyectos que iban más allá del entretenimiento.

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Carl Dean y una vida lejos de los reflectores

Mientras Dolly construía una carrera marcada por los escenarios y las cámaras, también protegió una parte importante de su vida privada.

En 1966 se casó con Carl Dean, su único esposo. Permanecieron juntos durante 58 años, hasta la muerte de él en 2025.

Dean eligió mantenerse lejos de los reflectores, mientras Dolly vivía una vida pública cada vez más intensa.

Esa diferencia entre la mujer que estaba permanentemente frente a las cámaras y el hombre que prefería permanecer lejos de ellas acompañó buena parte de su matrimonio.

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La mujer detrás del personaje

Dolly Parton hizo de su propia imagen una parte inseparable de su carrera. Las pelucas, los vestidos de lentejuelas y el humor con el que hablaba de sí misma podían hacerla parecer, a primera vista, una figura construida para el espectáculo.

Pero esa imagen nunca significó renunciar a sus raíces.

Podía aparecer con una enorme peluca y un vestido de lentejuelas y hablar con naturalidad de haber crecido con muy poco.

Podía reírse de su propia apariencia y después escribir una canción profundamente triste.

Podía convertirse en una de las mujeres más famosas de Estados Unidos y seguir hablando de Tennessee como el lugar que la formó.

Esa combinación terminó siendo parte esencial de su identidad: una mujer extravagante y cercana, sofisticada y profundamente ligada a sus raíces rurales.

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El legado de Dolly Parton

Dolly Parton murió a los 80 años después de una carrera de más de seis décadas.

Deja canciones como “Jolene”, “Coat of Many Colors”, “9 to 5” e “I Will Always Love You”, pero también una trayectoria que se extendió a la actuación, los negocios y la filantropía.

Su legado está en la música, pero también en la manera en que utilizó su éxito para crear oportunidades para otros.

Dolly Parton convirtió sus propias experiencias —su infancia, su familia, sus amores, sus dificultades y sus sueños— en historias que terminaron perteneciendo a millones de personas.

Nunca necesitó borrar las contradicciones que la acompañaban. Podía ser una estrella mundial y hablar con orgullo de su origen humilde. Podía ser extravagante y cercana. Podía reírse de sí misma y tomarse profundamente en serio su trabajo.

Quizás por eso su figura permanece más allá de las canciones.

Porque detrás de las pelucas, los vestidos y los escenarios siempre estuvo la misma mujer: aquella niña de las montañas de Tennessee que comenzó a escribir canciones y terminó convirtiendo su propia vida en una de las carreras más extraordinarias de la música estadounidense.

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