El último álbum de Amy Winehouse, “Back to Black”, será reeditado por su vigésimo aniversario

“Back to Black”, el segundo y último álbum de la cantautora británica Amy Winehouse, será reeditado por su vigésimo aniversario.

¿Qué traerá esta reedición de “Back to Black”?

La reedición se lanzará en una serie de formatos especiales que incluirán demos nunca antes escuchados ni lanzados, lados B poco comunes, así como una presentación en vivo desde Paradiso, Ámsterdam, en 2007, durante la gira Back To Black.

Los formatos también incluirán fotografías nunca antes vistas de los fotógrafos del álbum original, Mischa Richter y Alex Lake, además de nuevas y conmovedoras notas del libreto de los productores y amigos Mark Ronson y Salaam Remi.

¿Cuándo será lanzada?

Estos serán lanzados el 23 de octubre, unos días antes del vigésimo aniversario del lanzamiento original del álbum, el 27 de octubre.

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¿Cuál es el primer sencillo de esta reedición?

Como anticipo, este martes se lanzó “Tears Dry (Demo)”, una canción que interpola “Ain’t No Mountain High Enough”, de Marvin Gaye y Tammi Terrell de 1967.

Back to Black

Winehouse basó predominantemente el álbum en su tumultuosa relación con Blake Fielder-Civil, quien la dejó temporalmente para perseguir a una exnovia.

Su breve separación impulsó a Winehouse a crear un álbum que explora temas de culpa, dolor, infidelidad, desamor y trauma en una relación.

“Back to Black” vendió 20 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos y el segundo álbum más vendido del siglo XXI en el Reino Unido.

Recibió elogios generalizados de la crítica musical, que alabó la composición de Winehouse, su emotivo estilo vocal y la producción de Remi y Ronson.

¿Qué premios recibió?

En los Premios Grammy de 2008, “Back to Black” ganó el premio al Mejor Álbum Vocal Pop y también fue nominado a Álbum del Año.

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En la misma ceremonia, Winehouse ganó cuatro premios adicionales, igualando a otros cinco artistas como la segunda mujer con más premios en una sola gala.

¿Cuál es su legado?

Reconocido como un disco clave en la gran popularidad del soul británico a finales de la década de 2000, “Back to Black” consagró a Winehouse como un icono cultural y aparece en numerosas listas de los mejores álbumes de todos los tiempos.