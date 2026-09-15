Billboard Latin Music Week 2026: Grupo Frontera, Anuel AA y más artistas ya tienen fecha

La música latina tendrá una nueva cita internacional con el Billboard Latin Music Week 2026, que se realizará del 19 al 22 de octubre en Miami. La programación fue revelada durante una rueda de prensa celebrada el 14 de septiembre.

Entre los artistas que harán parte de esta edición están Grupo Frontera, Anuel AA, Mau y Ricky, Santos Bravos, Grupo Niche, Jessi Uribe, Paola Jara, Maluma, Pitbull, Greeicy, Ryan Castro, Trueno y Fuerza Regida, entre otros.

Durante cuatro días, el encuentro contará con conversaciones, paneles, espacios de networking, encuentros con artistas y presentaciones en vivo, además de diferentes actividades relacionadas con la industria musical.

Una agenda con grandes nombres

El lunes 19 de octubre, la programación comenzará con temas relacionados con el crecimiento de la música en español a nivel mundial. También habrá espacios dedicados a Grupo Frontera, Kany García, Trueno, Kidd Voodoo y Quevedo. En la noche, Santos Bravos tendrá una conversación y una presentación íntima.

El martes 20, la agenda tendrá como protagonistas a Ana Mena, Greeicy, LALI, Lola Indigo y RaiNao, además de Fuerza Regida, que tendrá un encuentro especial con sus seguidores y una presentación en vivo.

Para el miércoles 21 están programadas conversaciones con Mau y Ricky, Carlos Rivera, Maluma, Grupo Niche, Jay Wheeler, Zhamira y Jessi Uribe junto a Paola Jara. También habrá encuentros con Pitbull y otras figuras de la industria.

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El evento coincidirá además con los Billboard Latin Music Awards 2026, que se realizarán el 22 de octubre.