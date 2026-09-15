Shakira habla de su regreso a España: “Pude reconstruirme como mujer, madre y artista”

Shakira compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales tras su llegada a Madrid, donde se prepara para iniciar su residencia de 12 conciertos, programada entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre.

En su publicación, la artista recordó la importancia que tuvo España en su vida y aseguró que allí vivió “algunos de los años más importantes” de su historia. También habló de uno de los momentos más difíciles que enfrentó y del proceso que atravesó para reconstruirse en diferentes aspectos de su vida.

“Pude reconstruirme como mujer, como madre y como artista”, expresó Shakira al recordar ese periodo.

La cantante también destacó el respaldo que ha recibido durante años de sus seguidores españoles. Según contó, ese cariño fue una de las razones que hicieron especial su regreso a España.

Ahora, la colombiana vuelve a Madrid para una serie de 12 presentaciones de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, con las que espera reunir a más de 600.000 espectadores.

Además de los conciertos, la residencia estará acompañada por Macondo Park, un espacio de 30 hectáreas dedicado a celebrar la cultura latina con música, arte, gastronomía, literatura y otras actividades. Cada noche también habrá una celebración inspirada en el Carnaval de Barranquilla, una de las expresiones culturales que hacen parte de las raíces de la artista.

Shakira aseguró que llega a esta nueva etapa con fuerza y con el propósito de compartir con el público español y europeo no solo su música, sino también parte de la cultura latinoamericana.

“El Atlántico ya no es un océano que separa sino un lazo que nos une”, escribió la artista.

Créditos: Shakira