El dúo Jesse & Joy anunció su separación tras 21 años de carrera: “No ha sido una decisión fácil”
“Esta decisión nace de un lugar de amor y de la necesidad de cuidar mi paz y mi salud mental y emocional. Hoy necesito vivir a otro ritmo, estar más presente con los míos y permitirme seguir creciendo, creando y explorando nuevos caminos”, dijo Jesse en su cuenta oficial de Instagram.
El dúo pop mexicano Jesse & Joy anunció este martes su separación tras 21 años de carrera artística.
¿Qué dijeron Jesse & Joy?
Jesse hizo el anuncio a través de su cuenta oficial de Instagram diciendo:
“A nuestra familia de Jesse & Joy: Quiero compartir con ustedes una decisión muy personal. He decidido tomarme un tiempo para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito. No ha sido una decisión fácil. La música y este arte son parte de cada segundo de mi vida y siempre lo serán, pero hoy entiendo que necesito dar prioridad a mi bienestar y a mi familia”.
“Esta decisión nace de un lugar de amor y de la necesidad de cuidar mi paz y mi salud mental y emocional. Hoy necesito vivir a otro ritmo, estar más presente con los míos y permitirme seguir creciendo, creando y explorando nuevos caminos. Jesse & Joy es una parte fundamental de mi vida. Compartir este camino con mi hermana y ver cómo nuestras canciones se han vuelto parte de sus historias es algo que valoro profundamente”.
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“A mi hermana, gracias por los buenos recuerdos y por dejarme acompañar una de las voces más hermosas del planeta con mis manos, nuestras canciones, mis frecuencias, melodías y mi voz”.
“A todos nuestros fans: gracias por el amor y el cariño que nos han dado durante tantos años, gracias por cada concierto, por cantar con nosotros, por sentir con nosotros, gracias por hacernos sentir, por sus mensajes y por permitirnos acompañarlos en tantos momentos de sus vidas, todo ese cariño tiene un lugar muy especial en mi vida. Nuestra música nunca parará, es y siempre será algo más grande que nosotros y vive a través de todos ustedes”.
“Como siempre lo he hecho, y fiel a mi compromiso, profesionalismo y ética de trabajo, cumpliré con todas las fechas y compromisos anunciados de Jesse & Joy hasta el 17 de noviembre en Londres, Inglaterra. Gracias por su comprensión, por respetar este espacio personal y por acompañarme también en esta etapa. Con todo mi cariño Jesse”.
¿Cuándo se presentaron por última vez en Colombia?
Los hermanos Huerta se presentaron por última vez en nuestro país hace un año, el 14 de septiembre de 2025 en el Movistar Arena de Bogotá.
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¿Quiénes son Jesse & Joy?
Jesse & Joy se formó en 2005 en la Ciudad de México.
El dúo lanzó cinco álbumes de estudio, un álbum en vivo y un EP.
Ha realizado giras internacionales y ha recibido un premio Grammy al Mejor Álbum Pop Latino y seis premios Grammy Latinos en diversas categorías.