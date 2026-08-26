Representantes de Dolly Parton revelaron la causa de la muerte de la “Reina del Country”

LOS ANGELES, CALIFORNIA - NOVEMBER 05: Dolly Parton attends the 37th Annual Rock & Roll Hall Of Fame Induction Ceremony at Microsoft Theater on November 05, 2022 in Los Angeles, California. (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic) / Jeff Kravitz

Este martes por la noche, los representantes de Dolly Parton revelaron la causa de su muerte.

¿De qué murió Dolly Parton?

Parton falleció “tras una breve lucha” contra el cáncer en el Centro Oncológico Vanderbilt-Ingram de Nashville.

“Nuestra querida Dolly Parton dedicó su vida y su carrera a brindar alegría, risas, esperanza e integridad a todo lo que tocaba. Su generosidad sin igual llegó a la vida de innumerables personas a las que nunca conoció, y siempre estuvo dispuesta a ayudar”, dice el comunicado.

Lea también: Beyoncé donará un millón de dólares para ayudar en las labores de socorro tras terremoto en Colombia

“Ya sea por los cientos de millones de libros donados a través de su invaluable Biblioteca de la Imaginación o por la financiación de investigaciones que ayudaron a crear una vacuna que salva vidas y que se utiliza en todo el mundo, el amor incondicional de Dolly por todas las personas fue la fuerza que impulsó su legado. Tras una valiente lucha contra el cáncer, Dolly falleció hoy en el Centro Oncológico Vanderbilt-Ingram, rodeada de sus seres queridos”.

¿Qué problemas de salud tenía Dolly Parton?

La leyenda de la música country, de 80 años, había estado experimentando mareos y deshidratación la semana anterior, lo que le impidió presentarse en su parque temático Dollywood.

Un año antes, canceló una serie de seis conciertos en Las Vegas, alegando que estaba lidiando con “algunos problemas de salud”, y también canceló las fechas reprogramadas en mayo.

Le puede interesar: Murió Dolly Parton, la ‘reina del country’ conocida por ‘I Will Always Love You’

“Mi sistema inmunológico y mi sistema digestivo se desequilibraron por completo en los últimos dos o tres años, y están trabajando arduamente para recuperarse y fortalecerse, y espero estar en plena forma pronto”, explicó.

“Tengo algunos problemas de salud a los que no les presté atención cuando cuidaba de Carl”, dijo pocos días antes de su muerte.

El esposo de Parton, Carl Dean, falleció el 3 de marzo de 2025 a los 82 años.