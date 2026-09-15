“The River”: DARMAND y Penelope Robin presentan su nueva canción, ¿dónde escucharla?

DARMAND y Penelope Robin presentan “The River”, una canción de electrónica progresiva con elementos de pop que utiliza el río como metáfora para hablar de las relaciones humanas. El tema propone una mirada al amor desde la libertad, la confianza y la importancia de aprender a soltar.

El lanzamiento representa un momento especial para DARMAND, ya que es su primera colaboración musical con otro artista. En esta oportunidad se une a Penelope Robin, artista estadounidense radicada en Colombia, para construir una propuesta de sonido internacional e hipnótico.

La canción plantea que las relaciones no deberían estar basadas en la posesión o el control. A través de la imagen de un río que avanza y cambia su recorrido, “The River” invita a aceptar los procesos individuales y permitir que cada persona siga su propio camino.

El sencillo también cuenta con un remix de C-Rod (Chris Rodriguez), productor estadounidense que ha trabajado con artistas como Celia Cruz, Paulina Rubio, Thalía, Ricky Martin y Pet Shop Boys. Según el equipo de DARMAND, esta nueva versión ya ha comenzado a sonar en pistas de baile y emisoras del Reino Unido.

Un videoclip en un mundo postapocalíptico

La propuesta audiovisual lleva el mensaje de la canción a un escenario completamente diferente. El videoclip, dirigido por Alejandro Murcia y producido por Proyecto Atómico, muestra un mundo postapocalíptico en el que dos personas, desde su soledad, intentan establecer contacto mediante sonidos y frecuencias.

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La historia plantea una reflexión sobre la tecnología y la pérdida del contacto humano, imaginando un futuro en el que estar permanentemente conectados podría terminar alejando a las personas.

¿Dónde escuchar “The River”?

“The River” de DARMAND y Penelope Robin ya está disponible en plataformas digitales, junto con su videoclip oficial. El lanzamiento se suma a la propuesta del artista colombiano de llevar la electrónica hacia historias relacionadas con el amor y la libertad.