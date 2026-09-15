Ed Sheeran se queda sin teloneros tras expulsión de Macklemore por comentarios sobre Palestina

El cantautor británico Ed Sheeran ha comentado la decisión de excluir al rapero estadounidense Macklemore, exintegrante del duo Macklemore & Ryan Lewis, de su gira “U.S. Loop” después de que hiciera comentarios a favor de la “liberación de Palestina” en el escenario durante sus actuaciones como telonero en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el 4 y 5 de septiembre.

¿Qué dijo Ed Sheeran?

“Me horroriza el conflicto entre Israel y Palestina. El sufrimiento y el dolor causados en ambos bandos constituyen una tragedia humana. Hay demasiadas guerras en el mundo que provocan un dolor inconmensurable, y ninguna de ellas debería tolerarse”.

“Tras las actuaciones de Macklemore en mis conciertos de Nueva Jersey, los recintos de mis próximas fechas de gira me comunicaron que cancelarían los conciertos si él seguía actuando como telonero”.

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“Me informaron de que esta postura se basaba en cómo Macklemore transmitió parte de su mensaje durante su actuación, y no en todo lo que dijo”.

“Hablé con los recintos extensamente durante toda la semana para intentar llegar a un acuerdo. Una de esas personas fue Robert Kraft. También participé en conversaciones directas con promotores y activistas de ambos lados para intentar encontrar una solución mutua, pero la decisión de los recintos y los promotores fue definitiva”.

“La decisión de Macklemore de abandonar la gira fue del promotor, no mía. El contrato de Macklemore para la gira era con el promotor, no conmigo”.

“Hay una razón por la que no uso mi plataforma profesional para la política: mi público incluye jóvenes, a menudo niños, de todos los orígenes. Quienes asisten a mis conciertos no esperan un foro político”.

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“Respeto la firmeza de Macklemore al defender con vehemencia aquello en lo que cree. Sin embargo, existen múltiples enfoques para lograr el mismo objetivo: la paz. Elijo usar mi fama y mi plataforma para ser un espacio seguro y un refugio, para mantener la diplomacia y fomentar el diálogo abierto, no cerrado”.

¿Qué lo llevó a declarar?

Su declaración se produce tras los extensos comentarios que Macklemore hizo el lunes, en los que acusó al multimillonario propietario de los New England Patriots de movilizar a otros dueños de estadios para que prohibieran la participación del rapero en la gira debido a sus comentarios, y la respuesta de Kraft.

¿Quiénes más se retiraron de la gira de Sheeran?

Sumado a esto, Finneas se ha unido al cantautor Aaron Rowe, a Lukas Graham y a la banda irlandesa Beoga en su decisión de abandonar la gira de Sheeran y con sus salidas, la gira se queda sin teloneros.