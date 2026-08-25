Beyoncé donará un millón de dólares para ayudar en las labores de socorro tras terremoto en Colombia

Este martes, la cantante, compositora, actriz y empresaria estadounidense Beyoncé anunció una donación personal de un millón de dólares a organizaciones que trabajan en Colombia en labores de socorro tras la devastación causada por el terremoto de magnitud 7,4 del lunes 10 de agosto.

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La donación se destinará a proporcionar alimentos y vivienda a las zonas más afectadas por el terremoto.

De esta forma, Beyoncé se suma a Shakira y Karol G, quienes en los últimos días también anunciaron donaciones por la misma cifra.

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El último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a fecha de ayer, 24 de agosto, es de 329 fallecidos, 4.592 heridos y 234 desaparecidos.