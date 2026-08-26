Eros Ramazzotti aplaza su gira por América y Colombia tras una cirugía en sus cuerdas vocales

El cantautor y productor discográfico italiano Eros Ramazzotti anunció el aplazamiento de su gira “Una historia importante World Tour”.

¿Por qué Eros Ramazzotti aplazó su gira mundial por América?

La razón fue publicada en las historias de su perfil oficial de Instagram este martes:

“La operación de las cuerdas vocales salió bien. Gracias a todos por los mensajes de cariño y apoyo que me han enviado. Sin embargo, mi médico me ha prescrito un programa de rehabilitación que no me permitirá estar listo para los ensayos, ni para el inicio de la gira por USA, Canadá y América Latina; lamentablemente tendremos que esperar hasta 2027 para ello”, explicó.

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“Pueden consultar el nuevo calendario en las siguientes historias”, continuó.

“Nos volveremos a encontrar más fuertes y unidos que nunca. Love, Eros”, finalizó.

¿Cuál será la nueva fecha de su concierto en Colombia?

La fecha de su presentación en el Movistar Arena de Bogotá cambió del 21 de noviembre de 2026 al 28 de octubre de 2027.

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¿Quién es Eros Ramazzotti?

Ramazzotti es un cantante, compositor y productor discográfico italiano de pop y rock, popular en Italia y la mayoría de los países europeos, así como en todo el mundo hispanohablante, ya que ha publicado la mayoría de sus álbumes tanto en italiano como en español.

Desde 1984, Ramazzotti ha publicado 13 álbumes de estudio, un EP, tres álbumes recopilatorios, tres álbumes en directo y 37 sencillos y ha vendido más de 80 millones de discos en sus 40 años de carrera.

Ramazzotti ha grabado canciones con artistas internacionales como Cher, Tina Turner, Anastacia, Joe Cocker, Julio Iglesias, Ricky Martin, Alejandro Sanz, Carlos Santana y Alicia Keys, y con artistas italianos de diferentes géneros musicales como Andrea Bocelli, Ornella Vanoni, Luciano Pavarotti, Laura Pausini, Raf, Giorgia y Elisa.