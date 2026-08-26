Murió Tim Curry, actor y cantante inglés recordado por la miniserie de TV ‘La Cosa’

LOS ANGELES, CA - OCTOBER 30: Actor Tim Curry attends the 20th Century Fox Home Entertainment Celebrates 40th Anniversary Of "The Rocky Horror Picture Show" at Los Angeles City Hall on October 30, 2015 in Los Angeles, California. (Photo by Earl Gibson III/WireImage) / Earl Gibson III

Este miércoles murió a los 80 años el actor y cantante británico Tim Curry, recordado por su participación en la película “The Rocky Horror Picture Show” y la miniserie de televisión “La Cosa”.

¿De qué murió Tim Curry?

Tim Curry falleció en Los Ángeles, pero la causa de su muerte no se dio a conocer de inmediato.

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¿Qué problemas de salud tenía Curry?

Curry padecía varios problemas de salud desde que sufrió un grave derrame cerebral en 2012.

¿Quién era Tim Curry?

Fue más conocido por interpretar al Dr. Frank-N-Furter en el musical" The Rocky Horror Show" de 1973 a 1975, así como en la película musical “The Rocky Horror Picture Show” de 1975.

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Curry recibió elogios por sus papeles en la pantalla grande: Rooster Hannigan en “Annie”, el conserje en “Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York”, el Cardenal Richelieu en “Los tres mosqueteros” y Gomez Addams en “La reunión de los locos Addams”.

También participó en películas como “Los ángeles de Charlie” y “Una película de miedo 2″.

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En televisión, interpretó al payaso Pennywise en la miniserie “La cosa” y actuó en “Cuentos de la cripta” y “Will & Grace”.

Prestó su voz a numerosos personajes, entre ellos Sir Nigel Thornberry en “Los Thornberrys” y el Canciller Palpatine / Darth Sidious en “Star Wars: La guerra de los clones”.