¿Qué es la Falla de San Andrés y el ‘Big One’’: estas son las zonas que estarían en riesgo

En los últimos días varios países han sentido el movimiento de las placas tectónicas con sismos de diferentes magnitudes, estos se han podido sentir en Venezuela con el doblete sísmico de 7.2 y 7.5, posteriormente en Colombia con 7.4 y luego con movimientos en Perú y Costa Rica.

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Estos sismos han generado alertas entre geólogos y sismólogos, principalmente por la reactivación de la falla de San Andrés y el conocido como el ‘Big One’, un megaterremoto que tendría magnitud superior a 8.0.

¿Qué es la falla de San Andrés?

Esta es una falla que se forma en el límite tectónico entre la placa norteamericana y la placa del Pacífico, según expertos es una fractura tectónica de más de 1.300 kilómetros de extensión a lo largo de la costa oeste de California, en Estados Unidos. Esta falla es famosa por producir grandes y devastadores terremotos. El sistema está compuesto por numerosas fallas o segmentos.

La falla de San Andrés pertenece al Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de elevada actividad sísmica y volcánica producto de las zonas de subducción que abarca, pero los sismos de esta zona también son producto de numerosas fallas de transformación.

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¿Qué es el ‘Big One’?

El ‘Big One’ es un término utilizado para referirse a un ‘megaterremoto’ de 8.0 o más, que se prevé ocurra en la zona de subducción de Cascadia. El nombre también ha sido aplicado a un megaterremoto que se espera golpee a Tokio en la región de Kanto, Japón.

Zonas que estarían en riesgo:

Por el lugar de ubicación en la que se encuentra ubicada la Falla de San Andrés, implicaría a lugares como San Francisco, Daly City, Palo Alto, Hollister, Palmdale, Desert Hot Springs y Palm Springs, entre otras áreas.

Otra gran preocupación de los expertos es que se tiene registro de que esta falla se ha activado cada 150 años, pero en las últimas ocasiones, ya lleva 300 años sin hacerlo, lo que sin duda representa una acumulación de energía que al momento de liberarse podría desatar uno de los terremotos más destructores de la historia.

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