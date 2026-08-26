Camilo alcanza las 1.000 millones de vistas en YouTube con su éxito “Vida de rico”

El cantante y compositor colombiano Camilo alcanzó las 1.000 millones de reproducciones en YouTube con “Vida de rico”, uno de los temas más reconocidos de su carrera, y entró al denominado Billion Views Club de la plataforma.

La canción fue lanzada en 2020 y su videoclip estuvo dirigido por Evaluna Montaner, esposa del artista. Con este logro, “Vida de rico” se convierte en el segundo video de Camilo en superar los 1.000 millones de vistas, después de “Desconocidos”, colaboración que realizó junto a Mau y Ricky y Manuel Turizo.

El éxito del tema también se reflejó en las listas musicales. Tras su lanzamiento, “Vida de rico” llegó al primer lugar de Latin Airplay de Billboard en enero de 2021, mientras que también permaneció durante varias semanas en la cima de Latin Pop Airplay.

Camilo continúa actualmente con su Camilo Worldwide Tour, una gira que recorrerá cerca de 40 ciudades en más de 15 países de Europa y América. Entre sus próximas presentaciones está un concierto en Bogotá el 11 de diciembre en el Movistar Arena.

Mientras avanza con su gira, el artista colombiano también trabaja en su quinto álbum de estudio, que será el sucesor de cuatro, producción publicada en mayo de 2024.

Con este nuevo récord digital, Camilo suma otro importante reconocimiento a una trayectoria marcada por éxitos internacionales y millones de reproducciones en plataformas.

El reconocimiento llega en un momento importante para el artista, quien mantiene una agenda internacional activa. “Vida de rico” también se convirtió en una de las canciones que consolidó el estilo romántico y cercano de Camilo, mientras que su videoclip, con una propuesta sencilla y familiar, ayudó a conectar el tema con millones de espectadores alrededor del mundo.

El nuevo récord confirma la vigencia de Camilo en las plataformas digitales y se suma a los logros que ha conseguido desde el inicio de su carrera internacional.