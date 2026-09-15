Maluma celebra la llegada de su segundo hijo junto a Susana Gómez

LAS VEGAS, NEVADA - NOVEMBER 13: EDITORIAL USE ONLY. (L-R) Maluma and Susana Gómez attend The 26th Annual Latin GRAMMY Awards at MGM Grand Garden Arena on November 13, 2025 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Mindy Small/WireImage) / Mindy Small

Maluma y Susana Gómez se convirtieron nuevamente en padres. El cantante colombiano anunció este martes 15 de septiembre el nacimiento de su segundo hijo, un niño llamado Orión Londoño Gómez.

El artista compartió en sus redes sociales una tierna fotografía en blanco y negro junto a Susana, mientras sostiene al recién nacido. La publicación estuvo acompañada por el nombre del bebé y la fecha “14/09/26”, confirmando que Orión nació el pasado lunes.

Con la llegada del pequeño, Maluma y Susana Gómez pasan a ser padres de dos hijos. La pareja ya tenía a París, su primera hija, quien nació en 2024.

El anuncio del embarazo se realizó el pasado 10 de mayo, durante el Día de las Madres, cuando Maluma publicó una fotografía junto a Susana y París. Meses después, el cantante reveló que esperaban un niño y contó que habían decidido mantener la noticia en privado durante parte del embarazo para disfrutar ese momento en familia.

La llegada de Orión rápidamente generó mensajes de felicitación de diferentes artistas. Thalía, Greeicy y Laura Pausini estuvieron entre las primeras celebridades en reaccionar a la publicación del cantante.

Maluma atraviesa además un momento importante en su carrera musical. En mayo presentó su séptimo álbum de estudio, ‘Loco X Volver’, y tiene prevista una nueva gira mundial para 2027 y 2028.