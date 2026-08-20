Dólar HOY 20 de agosto en Colombia: la divisa inicia con uno de los precios más bajos desde 2018

Imagen de los los dólares tomada de Getty Imagenes (Crédito: Javier Ghersi) // imagen de la bandera de Colombia tomada de Getty Imagenes (Crédito: Manuel Augusto Moreno) // imagen de la ciudad colombiana tomada de Getty Imagenes (Crédito: Craig Hastings)

El dólar estadounidense es la moneda predilecta para gran parte del comercio internacional y desempeña un papel clave en la compra y venta de productos importados, alimentos de la canasta familiar, combustibles y transporte. Así pues, las variaciones en su cotización influyen en distintas áreas de la economía colombiana, razón por la que su comportamiento es monitoreado diariamente por empresas, ciudadanos e inversionistas.

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Dólar Colombia

El dólar inicia la jornada del 20 de agosto de 2026 con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.053,48 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia.

Valor que frente al reporte del 19 de agosto de 2026 permite entender que la moneda local ha subido.

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Dólar Colombia HOY

Las casas de cambio fijan sus precios de compra y venta de manera independiente, por lo que las cotizaciones pueden variar según el establecimiento, la disponibilidad de las divisas y la ciudad. Para la jornada de este lunes, así se encuentran las cotizaciones de las principales ciudades del país:

Bogotá D.C:

Compran a $3.250 - Venta a $3.320

Medellín:

Compran a $3.290 - Venta a $3.430

Cali:

Compran a $3.200 - Venta a $3.350

Cartagena:

Compran a $3.750 - Venta a $3.980

Cúcuta:

Compran a $3.160 - Venta a $3.230

Pereira:

Compran a $3.730 - Venta a $3.800

Es importante que tenga en cuenta que el precio de venta suele ser mayor que el de compra, por lo que se recomienda comparar las tasas antes de realizar cualquier actividad relacionada con el cambio de divisas.

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Euro

El euro, moneda utilizada por los países que integran la eurozona y una de las divisas con mayor circulación en el comercio internacional, abrió la jornada con una tasa de cambio equivalente a $3.546,16 pesos colombianos. Frente a datos anteriores, la divisa registró una baja de $43,95 pesos colombiano, lo que representa una variación -1.22%, manteniendo una tendencia al alza.

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Dólar canadiense

El dólar canadiense, se usa como moneda oficial únicamente en Canadá y cuenta con una historia que va desde el uso de naipes como dinero hasta monedas con nombres de animales. La divisa arranca la jornada con una cotización de $2.206,76 pesos colombianos. Frente a su anterior informe, registró una baja de $28,71 equivalente al -1,15%, manteniendo la tendencia a la baja.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados para la producción de combustibles como gasolina, queroseno y diésel.

Para la jornada de este jueves 20 de agosto, el barril de Brent abrió con una cotización de 93,73 dólares, lo que representa un incremento del 2,30% frente a datos anteriores. Para hoy se espera que logré un precio máximo de 94,71 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicó en 91,49 dólares.

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Bitcoin hoy dólar

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que no está respaldada por un banco central ni pertenece a un país en particular, y cuyo valor está determinado principalmente por la oferta y la demanda en los mercados. Para la jornada de hoy, la cotización de Bitcoin frente al dólar estadounidense registra un valor de 71.622,25 dólares, lo que representa una variación de 2.290,01 dólares frente a los datos registrados. Con este comportamiento, la criptomoneda crece 3,31%.

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